Що заважає владі відкрити лише пересадочні та вузлові кінцеві станції метро?
Як уникнути триндецю на зупинках
З приводу метро
А от що заважає відкрити тільки пересадочні станції в центрі та кінцеві вузлові - типу Лісової, Чернігівської, Академмістечка, Героїв Дніпра, Видубичів, Харківської тощо?
Запровадити там суворий контроль на вхід, з перевіркою документів, що підтверджують необхідність пересування по робочій необхідності.
Решту станцій - зачинити. Це ж дуже допоможе уникнути триндецю на зупинках.
Плюс буде дуже легко контролювати і соціальну дистанцію, і відсіювати потенційно хворих, і тих, хто не розуміє, що не треба без необхідності зараз вештатися містом.
Це стосується й Харкова, й Дніпра.
Джерело: блог Богдана Буткевича