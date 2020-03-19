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    Думки вголос

    Що заважає владі відкрити лише пересадочні та вузлові кінцеві станції метро?

    • Богдан Буткевич
    • Розсилка
    На зупинках транспорту у Києві утворюються величезні черги - Що заважає владі відкрити лише пересадочні та вузлові кінцеві станції метро?
    На зупинках транспорту у Києві утворюються величезні черги

    Як уникнути триндецю на зупинках

    З приводу метро

    А от що заважає відкрити тільки пересадочні станції в центрі та кінцеві вузлові - типу Лісової, Чернігівської, Академмістечка, Героїв Дніпра, Видубичів, Харківської тощо?

    Запровадити там суворий контроль на вхід, з перевіркою документів, що підтверджують необхідність пересування по робочій необхідності.

    Решту станцій - зачинити. Це ж дуже допоможе уникнути триндецю на зупинках.

    Плюс буде дуже легко контролювати і соціальну дистанцію, і відсіювати потенційно хворих, і тих, хто не розуміє, що не треба без необхідності зараз вештатися містом.

    Це стосується й Харкова, й Дніпра.

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    Джерело: блог Богдана Буткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Київ метро транспорт
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