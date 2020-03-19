Коронавірус і карантин не зупинили кримінал: за добу у Києві майже 200 злочинів



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За добу сталося 70 крадіжок

За минулу добу, 18 березня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 181 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед правопорушень:

розбійні напади - 1;

грабежі - 1;

хуліганства - 3;

крадіжки - 70;

незаконні заволодіння автотранспортом - 4.

У поліції зазначили, що у 27 випадках підозрювані особи встановлені.

Нагадаємо, з 17 березня столична влада посилила обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і запобігти ситуації з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

Для запобігання ситуації стрімкого розповсюдження коронавірусу столична влада закликає мешканців міста з розумінням та відповідальністю поставитися до обмежувальних заходів, запроваджених у Києві, та дотримуватися елементарних рекомендацій.

18 березня мер столиці закликав киян залишатися вдома.