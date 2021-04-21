Війна з Росією відміняється

Сучасна Росія – це виключно про гроші

Все, війна з рашкою точно відміняється.

«Газпром» на травень збільшив до максимуму об'єми прокачки газу через Україну – до 15 млрд. кубометрів на добу.

Власне, це те, про що я постійно кажу. Сучасна рашка – це виключно про гроші. А всі військові авантюри – це про бикування та підняття ставок.

У спробах підвищити свій статус в очах Заходу та отримати від нього дозвіл на грабунок всіх колишніх територій СРСР.

Тому сьогодні від Путіна не варто очікувати ніяких оголошень війни. Війни не буде.

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Джерело: блог Богдана Буткевича

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