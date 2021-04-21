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    Думки вголос

    Війна з Росією відміняється

    Війна з Росією відміняється

    Сучасна Росія – це виключно про гроші

    Все, війна з рашкою точно відміняється.

    «Газпром» на травень збільшив до максимуму об'єми прокачки газу через Україну – до 15 млрд. кубометрів на добу.

    Власне, це те, про що я постійно кажу. Сучасна рашка – це виключно про гроші. А всі військові авантюри – це про бикування та підняття ставок.

    У спробах підвищити свій статус в очах Заходу та отримати від нього дозвіл на грабунок всіх колишніх територій СРСР.

    Тому сьогодні від Путіна не варто очікувати ніяких оголошень війни. Війни не буде.

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    Джерело: блог Богдана Буткевича

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    Теги: Росія Газпром війна Путін путінський режим СРСР
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