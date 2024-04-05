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Індія зробила чергову «ведмежу послугу» нафті з Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Індія зробила чергову «ведмежу послугу» нафті з Росії
Індійські нафтопереробні заводи допомагають змусити Росію знижувати ціни на нафту
фото із відкритих джерел

Індія сприяє скороченню доходів Росії від продажу нафти

Обмеження цін G7 на поставки російської нафти скорочує доходи РФ, а ефективності механізму сприяють нещодавні дії індійських нафтопереробників. Про це пише Reuters із посиланням на офіційні особи США.

Індія була одним із найбільших споживачів російської нафти після того, як західні санкції перемістили ринок сирої нафти з Європи до Азії.

Нью-Делі традиційно має тісні економічні та оборонні зв’язки з Москвою та утримується від критики Росії за її війну в Україні. Але минулого тижня міністри закордонних справ України та Індії заявили, що домовилися відновити торгівлю та співпрацю до рівня, який був до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Ціновий ліміт, встановлений країнами «Великої сімки» (G7), Європейським Союзом і Австралією, забороняє використання західних морських послуг, таких як страхування, маркування та транспортування, якщо танкери перевозять російську нафту за ціною $60 або вище за барель.

З жовтня США забезпечують дотримання верхньої межі цін за допомогою санкцій, у тому числі включення до списку в лютому російської державної судноплавної компанії «Совкомфлот» (СКФ).

За словами американських чиновників, діям щодо Росії сприяють також міжнародні нафтопереробники, включаючи індійську Reliance Industries, яка не купує російську нафту, завантажену на танкери СКФ.

Запровадження обмеження ціни на російську нафту вдарило по ціні, яку Росія може отримати за свою нафту на світових ринках, зменшивши доходи від її війни з Україною, кажуть чиновники.

За оцінками Міністерства фінансів США, дисконт на російську нафту Urals до міжнародного стандарту Brent збільшився з приблизно $12−13 у листопаді до $17−18 в лютому, останньому місяці, за який доступні дані, кажуть офіційні особи.

Раніше стало відомо, що індійський холдинг Reliance Industries, оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, не прийматиме нафту з танкерів російської компанії «Совкомфлот» (СКФ) через нещодавні санкції США. Про це повідомило агентство Reuters.

«СКФ є великим постачальником тоннажу для російської нафти. Відмова від приймання його танкерів може негативно позначитися на збуті сировини в Індії, яка стала головним покупцем морських партій нафти з РФ після відходу західних компаній наприкінці 2022 року», ‒ йдеться в матеріалі.Видання зазначає, що рішення про захід суден СКФ та інших підсанкційних танкерів в індійські порти ухвалюватиме влада.

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Теги: обмеження влада ринок санкції росія

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