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Міністерка оборони Нідерландів розповіла, яка зброя потрібна ЗСУ, щоб виграти війну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міністерка оборони Нідерландів розповіла, яка зброя потрібна ЗСУ, щоб виграти війну
У березні міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен відвідала позиції оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця»
фото з відкритих джерел

За словами Оллонґрен, економіка Росія перейшла на «воєнні рейки»

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що українським військовим не вистачає боєприпасів.

«Ми дуже добре знаємо про скрутну ситуацію на фронті, про те, що військовим не вистачає боєприпасів. Але я думаю, що ми цього досягнемо. Я розумію і важливість протиповітряної оборони, оскільки Росія змогла використати велику кількість ракет, безпілотників, а також авіаційних бомб, від яких Україні доводиться захищати свої міста, своїх громадян і свою критичну інфраструктуру», – розповіла Оллонґрен в інтерв'ю «Укрінформу».

За словами Оллонґрен, економіка Росія перейшла на «воєнні рейки». Міністерка зазначила, що під час її візиту в нашу країну обговорювалися можливості збільшення виробництва зброї в Україні.

«На мою думку, треба пробувати все. Ми повинні працювати над виробництвом (зброї, – ред.) в Україні, ми повинні працювати над виробництвом в Європі, Сполучених Штатах, інших країнах. Ми також маємо подивитись, чи можливо знайти більше існуючих запасів, які можна використати», – додала глава Міноборони Нідерландів.

Нагадаємо, Нідерланди виділяють понад 150 млн євро на закупівлю боєприпасів для України. Ці боєприпаси закуповуються безпосередньо у промисловості. 

Як повідомлялося раніше, уряди двох країн ЄС – Бельгії та Нідерландів – підготують для Збройних сил України пакет військової допомоги вартістю 412 мільйонів євро. До нього увійдуть 300 бойових машин LMV та три «мисливці за мінами»

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Теги: росія економіка зброя Міноборони

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