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У РФ скаржаться, що росіян на Олімпіаді будуть нагороджувати під похоронний марш

Христина Жиренко
glavcom.ua
У РФ скаржаться, що росіян на Олімпіаді будуть нагороджувати під похоронний марш
Ірина Вінер закликає російських спортсменів не їхати на Олімпіаду

Вінер: Це приниження для такої великої країни брати участь в Олімпіаді

Президент Всеросійської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер назвала принизливими умови для виступів росіян на Олімпіаді у Парижі.

«Це приниження для такої великої країни брати участь в Олімпіаді, коли вони такі кидають подачки. Як спортсмени можуть почуватися гідно, коли піднімається білий прапор замість прапора нашої країни, коли грає похоронний марш замість гімну? Я не розумію тих людей, ті федерації, які можуть принизливо їхати на Олімпіаду, тим більше у нас проходять Ігри дружби. Що ще потрібно?», – заявила Вінер.

Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) затвердив прапор та гімн нейтральних спортсменів.

Варто зазначити, що церемонія відкриття Олімпіади відбудеться 26 липня, цього ж числа розпочнуться кваліфікаційні змагання. Церемонія закриття – 11 серпня. Загалом буде розіграно 329 медалей у 32 видах (48 дисциплін) – до 28-ми основних олімпійських видів спорту, в якості додаткових були обрані: брейкінг, спортивне скелелазіння, скейтбординг і серфінг.

Стало відомо, що спортсмени з Росії та Білорусі не братимуть участі в церемонії відкриття Олімпіади-2024.

Нагадаємо, російські боксери відмовилися кваліфікуватися на Олімпіаду-2024.

За словами генсека Федерації боксу РФ, спортсмени не погодяться на умови нейтральності, тому що «не зможуть зрадити свою батьківщину».

Читайте також: «Індивідуальні нейтральні спортсмени». Що задумав Міжнародний олімпійський комітет?
Теги: Олімпіада росія

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