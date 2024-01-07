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Генерал Ходжес дав невтішний прогноз щодо членства України в НАТО

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генерал Ходжес дав невтішний прогноз щодо членства України в НАТО
Від саміту НАТО 2024 року марно сподіватися оптимістичних результатів, вважає Ходжес
фото з відкритих джерел

НАТО стане кращим того самого дня, коли прийме Україну, вважає генерал

Колишній командувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес не налаштований оптимістично щодо результатів Вашингтонського саміту НАТО 2024 року в контексті запрошення України. Проте він наголосив, що Альянс стане кращим того самого дня, коли прийме Україну. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Я не налаштований оптимістично – я не чую висловів чи розмов, які вказували б на те, що 2024 року у Вашингтоні результат може бути успішнішим, ніж 2023-го у Вільнюсі. Я дивлюся на Орбана в Угорщині, на Фіцо у Словаччині – вони обидва зараз виконують кремлівську роботу в різні способи всередині ЄС», – прокоментував генерал.

Ходжес також зауважив, що Україні треба справді допомогти здобути перемогу, бо це відповідає інтересам Америки. Тому треба продовжувати виступати за підтримку вступу України до Альянсу.

«НАТО стане кращим того самого дня, коли прийме Україну. Але я буду чесний з вами та моїми українськими друзями – я зараз не дуже оптимістичний, що ми побачимо щось краще порівняно з тим, що ми побачили на саміті НАТО у Вільнюсі», – резюмував екскомандувач Сухопутних сил США в Європі.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді планують найближчим часом створити окремий комітет, до предмета відання якого належатиме адаптація національного законодавства до стандартів НАТО. 

До слова, найвищий військовий орган НАТО – Військовий комітет – проведе у Брюсселі засідання 17-18 січня 2024 року на рівні начальників генеральних штабів країн Північноатлантичного альянсу.

Теги: запрошення НАТО Україна

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