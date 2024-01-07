Генерал Ходжес дав невтішний прогноз щодо членства України в НАТО

НАТО стане кращим того самого дня, коли прийме Україну, вважає генерал

Колишній командувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес не налаштований оптимістично щодо результатів Вашингтонського саміту НАТО 2024 року в контексті запрошення України. Проте він наголосив, що Альянс стане кращим того самого дня, коли прийме Україну. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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«Я не налаштований оптимістично – я не чую висловів чи розмов, які вказували б на те, що 2024 року у Вашингтоні результат може бути успішнішим, ніж 2023-го у Вільнюсі. Я дивлюся на Орбана в Угорщині, на Фіцо у Словаччині – вони обидва зараз виконують кремлівську роботу в різні способи всередині ЄС», – прокоментував генерал.

Ходжес також зауважив, що Україні треба справді допомогти здобути перемогу, бо це відповідає інтересам Америки. Тому треба продовжувати виступати за підтримку вступу України до Альянсу.

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«НАТО стане кращим того самого дня, коли прийме Україну. Але я буду чесний з вами та моїми українськими друзями – я зараз не дуже оптимістичний, що ми побачимо щось краще порівняно з тим, що ми побачили на саміті НАТО у Вільнюсі», – резюмував екскомандувач Сухопутних сил США в Європі.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді планують найближчим часом створити окремий комітет, до предмета відання якого належатиме адаптація національного законодавства до стандартів НАТО.

До слова, найвищий військовий орган НАТО – Військовий комітет – проведе у Брюсселі засідання 17-18 січня 2024 року на рівні начальників генеральних штабів країн Північноатлантичного альянсу.