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Ексголова МЗС розповів, як Європа очищується від російських «дипломатів»-шпигунів

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ексголова МЗС розповів, як Європа очищується від російських «дипломатів»-шпигунів
Країна-агресорка виділяється надзвичайно високою пропорцією дипломатичних представників, що працюють «під прикриттям»
фото з відкритих джерел

Грищенко: Європейські країни витрачають великі кошти на контррозвідувальну роботу

Зараз тенденція обмеження російської дипломатичної присутності в Європі набуває обертів і має під собою серйозну основу. Європейські країни намагаються дотримуватися принципу, за яким кількість російських дипломатів у відповідній європейської столиці не повинна перевищувати кількості дипломатів цієї країни у Москві. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.

Держави в Європі витрачають великі кошти на контррозвідувальну роботу та намагаються позбутися російських «дипломатів»-шпигунів. Країна-агресорка виділяється надзвичайно високою пропорцією дипломатичних представників, що працюють «під прикриттям».

«Чисельний склад російських посольств, особливо у Європі, зазвичай набагато більший – інколи в рази – за чисельність посольства відповідної країни у Москві», – наголосив Грищенко.

Він зауважив, що на сьогодні три країни мають глобальну розвідувальну мережу – Росія, США та Китай. Потім йде друга група країн, які мають певні спроможності та використовують їх для забезпечення своїх регіональних інтересів та інтересів у певних напрямах: це великі європейські держави – перш за все, Велика Британія, яка традиційно має досвід у цій сфері.

Є й інші держави, які спрямовують зусилля на відведення загроз, зокрема, й воєнних, від себе, але вони не мають глобальних вимірів. За словами Грищенка, практично всі вони мають у складі своїх дипломатичних представництв «специфічних» дипломатів. 

Зауважимо, Росія використовує Бразилію для прикриття своїх агентів.

Раніше повідомлялося, що двоє росіян шпигували за парламентом Швеції: їх затримали. До того ж Швеція жорстоко покарала шпигуна, який збирав дані для Росії.

Читайте також: Ексглава МЗС Костянтин Грищенко: Треба віддати належне Зеленському – такого рівня політика Україна не мала
Теги: росія дипломатія шпигун

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