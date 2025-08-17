Головна Світ Соціум
Безпілотники атакували Воронезьку область: уражено залізничну станцію

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Безпілотники атакували Воронезьку область: уражено залізничну станцію
У Воронезькій області пролунало не менше 10 вибухів
фото з відкритих джерел

Безпілотники атакували залізничну станцію «Лиски» у Воронезькій області

У ніч на 17 серпня безпілотники атакували Воронезьку область у Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як відомо, над Лисками та Острозькому у Воронезькій області пролунало близько 10 вибухів. Місцеві повідомили про атаку БпЛА.

Зазначається, що безпілотники атакували залізничну станцію «Лиски» у Воронезькій області. Вона вважається одним із найбільших залізничних вузлів Південно-Східної залізниці РФ.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусев підтвердив удар по залізниці та розповів, що там розгорілася пожежа, та нібито, постраждала людина.

Раніше ми писали, що у ніч на 16 серпня ударні дрони атакували хімічний завод «Невинномисский Азот» у Ставропольському краї Росії. Це вже третій удар по підприємству за літо 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Мер міста Михайло Міненков і губернатор регіону підтвердили факт атаки на промислову зону. За їхніми офіційними даними, жертв і значних руйнувань немає, а причиною пожежі стало загоряння стерні на місці падіння дронів.

Це вже третя атака на завод «Невинномисский Азот». Попередні удари відбулися 14 червня та 25 липня. Під час атаки 14 червня 13 дронів пошкодили двері, вікна, приміщення одного з цехів, покрівлю їдальні та захист заводу.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня безпілотники уразили нафтопереробний завод у місті Сизрань, що знаходиться у Самарській області у Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як повідомляється, у місті Сизрань внаслідок атаки БпЛА пролунало багато вибухів та було багато прильотів у нафтопереробний завод.

