КНДР збільшує військову присутність у Росії – Скібіцький

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
КНДР збільшує військову присутність у Росії – Скібіцький
Найближчим часом до РФ прибудуть ще 6 тис військових з Північної Кореї
фото з відкритих джерел

Основна зона відповідальності північнокорейських солдатів – це Курська і Бєлгородська області Росії

 

Північна Корея продовжує надавати Росії військову підтримку, зокрема близько 11 тисяч військових із КНДР наразі перебувають у Росії. Про це, як пише «Главком», «Суспільному» розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Військовий контингент з КНДР продовжує перебувати в європейській частині Росії, зокрема в Курській області.

«На полігонах, де створені ці чотири бригади, вони так і залишаються. Це близько 11 тисяч військовослужбовців. І чітко визначено, що їхня основна зона відповідальності – це Курська і Бєлгородська області. Це ми бачили і по бойовому застосуванню, і по їхній присутності саме в цьому регіоні», – зазначив Скібіцький.

За словами заступника начальника ГУР, між Росією та КНДР є домовленість про направлення ще 6 тисяч північнокорейських військовослужбовців, які будуть проводити роботи з розмінування, інженерні роботи, займатися відновленням інфраструктури тощо.

«Ми очікуємо на прибуття першої партії, близько 1200 військовослужбовців збройних сил Північної Кореї, саме в Курську область», – додав він.

За словами Вадима Скібіцького, головний результат для Північної Кореї від такої співпраці – це досвід сучасних бойових дій.

«Це сучасна війна, сучасний конфлікт. І крім Росії та України, зараз сюди додається Північна Корея. Для регіону – Японія, Південна Корея, навіть Китай, інші країни, Північна Корея зараз – це одна з найбільш обізнаних країн щодо сучасного воєнного конфлікту. Зокрема – щодо застосування FPV-дронів, інших дронів, поєднання їх із артилерійськими системами, ведення розвідки, тактики застосування підрозділів в штурмових діях і таке інше. Це дуже суттєвий досвід для Північної Кореї», – наголосив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії у серпні. Взамін КНДР отримає від Москви технології для запуску супутників та наведення ракет.

«Главком» писав, що українське військове командування не має даних про те, чи перекине Російська Федерація солдатів з Північної Кореї на інші напрямки на фронті для участі у бойових діях.

розвідка росія війна Північна Корея ГУР

