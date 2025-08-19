Росія вдосконалює свою зброю: на «шахедах» виявлено нові компоненти

Сергій Бескрестнов: Поки рано говорити, навіщо противник їх встановлює

Росія змінює «шахеди»: на збитих дронах виявили нові елементи

Російські війська вдосконалюють свої дрони-камікадзе «Shahed», оснащуючи їх відеокамерами. Про це заявив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби (РЕБ) Сергій «Флеш» Бескрестнов. За його словами, кілька таких БПЛА було виявлено серед збитих дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Бескрестнова.

Фахівець зазначив, що раніше подібні відеокамери десятками знаходили на розвідувальних безпілотниках типу «Gerber», але тепер вони з'явилися і на «шахедах».

«Поки рано говорити, навіщо противник їх встановлює і як саме використовує, але можна сказати точно, що ворог намагається отримати відеозображення під час польоту «шахеда» аж до моменту удару», – зазначив Сергій Бескрестнов.

Нагадаємо, у ніч на 19 серпня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області, застосувавши одночасно крилаті ракети та ударні безпілотники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Зазначається, що внаслідок атаки виникли масштабні пожежі.

Як відомо, у ніч проти 19 серпня російська терористична армія масовано атакувала Полтавщину. Внаслідок чого постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.

Згодом після масованої атаки російської терористичної армії у Кременчуці виявлено нерозірвані касетні боєприпаси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Віталія Малецького.