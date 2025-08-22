Президент США розповів, що робитиме у разі відмови Путіна зустрічатися із Зеленським

За словами Трампа, він має «досить непогані ідеї», якщо зустріч на рівні лідерів не відбудеться

Президент США Дональд Трамп заявляє, що через два тижні «знатиме, що робити», якщо російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Трампа.

За словами глави Штатів, він має «досить непогані ідеї», якщо зустріч між лідерами країн все ж не відбудеться. Зокрема, він пообіцяв «розібратися, чия це вина».

«Я розберуся, чия це вина. Якщо є причини, я це зрозумію. Ми подивимося, чи відбудеться у них зустріч, цікаво подивитися. А якщо ні, то чому вони не провели зустрічі? Тому що я сказав їм провести зустріч. Але я знатиму через два тижні, що я збираюся робити. Але я знатиму через два тижні, що я збираюся робити. Є досить непогані ідеї», – каже він.

Раніше стало відомо, що президент США хоче, щоб глава України і російський диктатор спочатку зустрілися самі, і лише після відбулася тристороння зустріч.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що зустріч між головою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським поки не запланована. За його словами, політики зустрінуться лише після підготовки «програми саміту».

Як повідомлялося, Кремль продовжує наполягати, що переговори в Стамбулі 2022 року є єдиною прийнятною відправною точкою для потенційних майбутніх переговорів щодо війни в Україні.

За словами українського президента, досягти прогресу для завершення війни можна лише у двосторонньому або тристоронньому форматі на рівні лідерів між Україною, Росією та США.

До слова, агентство Reuters, посилаючись на три джерела, знайомі з думкою Кремля, повідомило, що російський диктатор Володимир Путін представив нові умови для завершення війни в Україні під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці. Головними вимогами залишаються відмова України від Донбасу та її нейтральний статус.