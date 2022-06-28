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    Події в Україні

    Росія продовжила заборону на польоти біля кордону з Україною

    Заборона на польоти торкнулася 11 аеропортів - Росія продовжила заборону на польоти біля кордону з Україною
    Заборона на польоти торкнулася 11 аеропортів
    фото ілюстративне

    Обмеження діятимуть до 6 липня

    Федеральне агентство повітряного транспорту Росії продовжило заборону на польоти на півдні і центрі країни до 6 липня. Заборона пов'язана з військовими діями країни-окупанта проти України. Про це повідомляє ТАСС.

    Тимчасові обмеження діють на польоти в аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти.

    Всього обмеження на польоти торкнулося 11 аеропортів.

    Нагадаємо, протягом 25-26 червня російські війська завдали масованих ракетних ударів по Україні, що стало одним із крупніших і найбільш скоординованих авіаударів за останні тижні. Шість російських ударних бомбардувальників Ту-22М3 злетіли з аеродрому Шайківка в Калузької області Росії, пролетіли над Смоленськом, а потім увійшли до повітряного простору Білорусі.

    Коли літаки опинилися приблизно за 30 миль від кордону з Україною, вони випустили не менше 12 крилатих ракет, перш ніж повернутися в повітряний простір Росії.

    Вчора рашисти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22 по ТРЦ у Кременчуку. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія продовжила заборону на польоти біля кордону з Україною