Росія продовжила заборону на польоти біля кордону з Україною

Федеральне агентство повітряного транспорту Росії продовжило заборону на польоти на півдні і центрі країни до 6 липня. Заборона пов'язана з військовими діями країни-окупанта проти України. Про це повідомляє ТАСС .

Тимчасові обмеження діють на польоти в аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти.

Всього обмеження на польоти торкнулося 11 аеропортів.

Нагадаємо, протягом 25-26 червня російські війська завдали масованих ракетних ударів по Україні, що стало одним із крупніших і найбільш скоординованих авіаударів за останні тижні. Шість російських ударних бомбардувальників Ту-22М3 злетіли з аеродрому Шайківка в Калузької області Росії, пролетіли над Смоленськом, а потім увійшли до повітряного простору Білорусі.

Коли літаки опинилися приблизно за 30 миль від кордону з Україною, вони випустили не менше 12 крилатих ракет, перш ніж повернутися в повітряний простір Росії.