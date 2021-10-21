Кому вигідно загнати українців на черговий карантин?

Дрімуче мракобісся гігантської частини населення та фатальний вплив російських інформдиверсій вимагають у відповідь найрізноманітніших засобів пропаганди

Задумався: чи часто я бачив при дорогах рекламу про необхідність, корисність, безпечність вакцинації проти Ковіду?

Ні, вона деколи зустрічається на малих площинах (не знаю, як вони правильно називаються, здається, сіті-лайти). Там просять молодь переконати старших родичів провакцинуватися й цим урятувати їм життя. Але їх мало. І вони розміщені на замовлення певної громадської організації. А державна масова кампанія на підтримку вакцинації на гігантських бордах уздовж усіх доріг? Мені жодного разу не траплялося чогось такого побачити.

Зате недавно на Дарницькому мості вивісили гігантський банер на кілька десятків метрів довжиною з обіцянкою: «плюс одна розв'язка від Зеленського та мінус один довгобуд».

Нагадаю. Міністерство культури (якщо там не поміняли за останні роки процедуру) визначає та затверджує теми й зразки соціальної реклами. За таку рекламу не треба сплачувати власникам рекламних площ. Міністерство чи інші органи влади мають і певні важелі впливу на рекламістів для розміщення таких рекламних матеріалів. Але при нинішньому просіданні рекламного ринку ті самі готові розмістити соціальну рекламу. Річ у тому, що окрім виборчого періоду, на багатьох бордах або клапті старих плакатів, або застаріла реклама, оплата якої вже закінчилася, а заміни нема. Але відповідні збори за кожну площину рекламіст має сплачувати, незалежно, висить там щось проплачене, чи досі світить дірками аутсайдер торішніх виборів. І угода на розміщення соціальної реклами звільняє рекламістів від сплати таких зборів. Принаймні, саме так було ще недавно й навряд чи мало помінятися.

Тому відсутність масової соціальної реклами на користь вакцинації може свідчити, що відповідні органи влади з якихось незрозумілих причин не бажають самі замовляти таку рекламу, а можливо й блокують надання такого статусу рекламним матеріалам від громадських організацій. А це вже пахне саботажем при нашій реально катастрофі з епідемією та ганебним останнім місцем у Європі та одним з останніх у світі.

Звісно, провал вакцинації – це ще й численні промахи влади в організації й логістиці, невміння оцінити популярність тих чи інших вакцин, провести вчасне замовлення тощо. І корупція не в останню чергу. Але дрімуче мракобісся гігантської частини насєлєнія (їх не 73% часом?) та фатальний вплив рашистських і РПЦшних інформдиверсій вимагають у відповідь найрізноманітніших засобів пропаганди, у тому числі й візуальних.

Таке враження, що це комусь вигідно – в осінній період, коли традиційно наростають протестні настрої, загнати всіх на глухий карантин.

Джерело: блог Тараса Чорновола

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