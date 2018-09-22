НАТО в Україні: очікувати підступу треба від прихованих проросійських партій

Фото: Станіслав Груздєв, Главком Сесійна зала Верховної Ради під час послання президента України, 20 вересня 2018 року

Тих, хто говорить відкрито ми знаємо

Прочитайте цей текст: «14. Використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України»

Це копія статті перехідних положень Конституції, яку Президент запропонував виключити.

Далі читаємо наступний текст. Це останній абзац статті 17 частини 1 Конституції:

«На території України не допускається розташування іноземних військових баз».

А тепер читаємо ще одну статтю Конституції:

«Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I «Загальні засади», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XIII «Внесення змін до Конституції України» подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України».

Для чого я вам наводжу ці три цитати? На підтвердження того, що дуже вже сильно хочуть і шукають аргументи деякі політики й партії, щоб при фінальному голосуванні «крутнути хвостом». На цій нормі (першій з перелічених) сьогодні акцентували вже Мусій і на брифінгу Тарасюк із «Батьківщини» та ще хтось із Самопомочі. Обоє кажуть, що вилученням п.14 Перехідних положень Президент: 1) обмежив повноваження Верховної Ради на майбутні рішення; 2) заблокував можливість відкриття в Україні баз НАТО.

Брешуть! Прочитайте дві перші цитати в іншій послідовності: спершу абзац із статті 17 Конституції, а потім цей пункт із Перехідних. Розміщення будь-яких баз інших держав: і НАТО, і не НАТО чітко й однозначно заборонено основним текстом Конституції. Там пряме й однозначне табу. А перехідні положення хтиво робили виняток для однієї-єдиної бази, яка на момент ухвалення Конституції («існуюча») офіційно діяла на наших землях – це Чорноморський флот РФії. Там же чітко й однозначно: «існуючих». І ні про які повноваження Ради стосовно якихось майбутніх баз НАТО не йдеться. Згадується (без найменування та цитування) про угоди, якими Рада затвердила, а потім у Харківських домовленостях продовжила право на перебування «існуючих» тобто єдиної існуючої рашистської бази в Криму.

Якщо цю норму зберегти, то навіть після повернення Криму Україні, рашистська база там має законно залишитися. І саме щодо неї, а не будь-якої іншої, в майбутньому якийсь (чи якась) майбутній (-ня) Янукович матиме цілком Конституційне право підписати нові зрадницькі Харківські домовленості про чергове продовження. А новий колаборантський парламент цілком законно зможе цю зраду ратифікувати. Так от, вилучення пункту з перехідних положень забороняє саме це і лише це! І ще одне. Не треба посилатися на те, що РФія в односторонньому порядку вийшла з Харківських домовленостей після анексії Криму. Це був односторонній демарш без здійснення необхідних міжнародно-правових процедур. Тому, як скасували угоди, так само колись можуть скасувати й скасування (вибачайте за каламбур).

А тепер стосовно можливості нам у майбутньому розміщувати військові бази НАТО. Зараз це неможливо, але поки й пропозицій нема, можна ж використати довготривалу присутність іноземних військових та їхньої техніки на базах, які формально вважатимуться українськими. Але колись цей останній абзац статті 17 мусимо таки переписати, наприклад: «На території України не допускається розташування іноземних військових баз, окрім військових баз країн-членів НАТО». Може виникнути закономірне питання: а чому Порошенко саме таку зміну не запропонував сьогодні в цьому законопроекті?

А тепер читайте останню процитовану тут статтю 156. Зрозуміли, до чого ведуть деякі позафракційні та члени «Батьківщини»? Та до того самого, що й Оппоблок (от вам і ширка!). Оппі-блоппі прямо вимагають, щоб ще до внесення змін до Конституції провести референдум, закону про який зараз узагалі нема. Тобто неприховано кажуть: це питання ми хочемо відкласти на рік-два, а там може нам вдасться й реваншу досягнути. А що пропонує «Батьківщина»? Її представники не говорять відкрито, що без референдуму не будуть голосувати за закріплення західного курсу в Конституції, бо це вже чітко засвітитися, як російська агентура. Вони кажуть: давайте закріпимо в зміні Конституції право на розміщення баз НАТО. Але для цього треба внести зміну до частини 1 Конституції, а це, як бачите, можна зробити лише шляхом референдуму, закону про який нема! Тобто через ті самі рік-два, на які прагне відтермінувати ці зміни Оппоблок!!!

От коло й замкнулося. Різними словами, але добиваються того самого! Лише Оппоблок, як відкрито проросійська партія, може собі дозволити говорити відверто й не голосувати, а приховані проросійські мусять крутити хвостом та таки голосувати (принаймні поки). Чомусь саме від них очікую підступу, коли реально будуть потрібні 300 голосів

Джерело: zik.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»