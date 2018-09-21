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    У світі

    На кордоні Сектора Гази відновилися зіткнення, є загиблий та десятки поранених

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    Внаслідок протестів загинув&nbsp;20-річний палестинець - На кордоні Сектора Гази відновилися зіткнення, є загиблий та десятки поранених
    Фото: Reuters
    Внаслідок протестів загинув 20-річний палестинець

    Всі постраждалі отримали вогнепальні поранення

    В результаті зіткнень ізраїльських військовослужбовців з палестинськими демонстрантами на кордоні Сектора Гази одна людина загинула, ще 54 людини постраждали.

    Як повідомляє Reuters, всі постраждалі отримали вогнепальні поранення.

    Зазначається, що у протестах взяли участь близько 10 тисяч палестинців. Вони кидали у військових Ізраїлю підпалені шини, саморобні вибухові пристрої і пляшки із запалювальною сумішшю. У відповідь військовослужбовці спочатку застосували сльозогінний газ, а потім відкрили вогонь.

    Департамент охорони здоров'я в Секторі Гази повідомив про загибель 20-річного палестинця.

    Армія Ізраїлю у відповідь повідомила, що один солдат був поранений у результаті вибуху кинутої демонстрантами саморобної бомби.

    Нагадаємо, у серпні з Сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено майже дві сотні ракет.

    За даними ізраїльських військових, система протиракетної оборони «Залізний купол» перехопила частину них. Натомість Ізраїль відповів запуском власних ракет і бік Сектору Гази.

    Внаслідок обстрілів є постраждалі з обох сторін.

    До слова, 4 серпня армія Ізраїлю затримала судно, яке намагалося прорвати блокаду Сектора Гази.

    Ізраїль протест військові Сектор Гази Палестина
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