На кордоні Сектора Гази відновилися зіткнення, є загиблий та десятки поранених



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Фото: Reuters Внаслідок протестів загинув 20-річний палестинець

Всі постраждалі отримали вогнепальні поранення

В результаті зіткнень ізраїльських військовослужбовців з палестинськими демонстрантами на кордоні Сектора Гази одна людина загинула, ще 54 людини постраждали.

Як повідомляє Reuters, всі постраждалі отримали вогнепальні поранення.

Зазначається, що у протестах взяли участь близько 10 тисяч палестинців. Вони кидали у військових Ізраїлю підпалені шини, саморобні вибухові пристрої і пляшки із запалювальною сумішшю. У відповідь військовослужбовці спочатку застосували сльозогінний газ, а потім відкрили вогонь.

Департамент охорони здоров'я в Секторі Гази повідомив про загибель 20-річного палестинця.

Армія Ізраїлю у відповідь повідомила, що один солдат був поранений у результаті вибуху кинутої демонстрантами саморобної бомби.

Нагадаємо, у серпні з Сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено майже дві сотні ракет.

За даними ізраїльських військових, система протиракетної оборони «Залізний купол» перехопила частину них. Натомість Ізраїль відповів запуском власних ракет і бік Сектору Гази.

Внаслідок обстрілів є постраждалі з обох сторін.

До слова, 4 серпня армія Ізраїлю затримала судно, яке намагалося прорвати блокаду Сектора Гази.