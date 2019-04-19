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    Думки вголос

    Нові обличчя команди Зеленського починали свій трудовий шлях при Брєжнєві

    • Тарас Чорновіл

      Журналіст, політичний діяч

    • Розсилка
    Олег Дубина - Нові обличчя команди Зеленського починали свій трудовий шлях при Брєжнєві
    Олег Дубина

    Про кадри «Зе команди»

    Ну що? Нових облич забаглося? А як вам, панове зе-країнці, така постать, як Олег Дубина? Новизна аж пре – він ще при Брєжнєві починав.

    Ну й потім пройшов усі славні етапи зоряного шляху. Знаходив собі місце при багатьох прем’єрах та президентах. І в директорах, і в віце-прем’єрах походив, був заступником секретаря РНБО при Кучмі, очолював НАК «Енергетична компанія України», а потім і до голови правління НАК «Нафтогаз» доробився. Усе б свідчило про постать дуже пронафталіненої, але класичної постаті з такого вже далекого й призабутого минулого. Скрізь побував, усе знає, усім встиг трошки поуправляти... Досвіду – вагон, аж дивно, що ніхто скористатися не прагнув, навпаки, якимись кримінальними справами лякали.

    А отут і починається усе цікаве. Бо куди не глянь, скрізь потім якісь проблеми вилазили – отакий безцінний кадр, без участі якого може й не вдалося б так остаточно добити українську економіку. Але увійшов пан Дубина в історію країни двома епізодами. Найперше, це ж саме він, а не персонально Тимошенко, підписав грабіжницькі газові домовленості з Росією. Потім, наразившись на гнів президента Ющенка, виправдовувався, що обманула його Юля Володимирівна. А при Януковичі проти неї навіть встиг якісь покази дати в судовому процесі. Але ж брехня це все. Бачив і знав Дубина детально президентські директиви.І знав, що не має права підписувати угоду. Міг вилетіти з Москви, але проконсультувався й усе підписав. Досі відхаркуємо ту їхню спільну з Тимошенко зраду.

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    А вдруге відгукнувся Україні Дубина, коли вже після перемоги Януковича, в останні тижні свого в Нафтогазі й Тимошенко в уряді головування, віддав в управління Ігорю Коломойському Укрнафту. А це вже зовсім свіжа історія, думаю, що ніхто не забув, як олігарх завдяки подарунку Дубини викачував з компанії, в якій держава мала більшість, мільярдні кошти, не залишаючи нічого справжнім власникам – українському народу.

    Як там у них кажуть: «Долг платєжом красєн». Зараз Олег Дубина – особа безпосередньо приставлена до тупенького й залежного кандидата Зеленського, оголошений його основним радником, а за даними багатьох різнопланових джерел, у випадку виграшу Зеленського має стати секретарем РНБО. Отака баєчка складається, любі мої, і з новими обличчями, і з прозахідним курсом, і з економічним та соціальним розвитком... Ну-ну.

    На фото бачимо двох давніх друзів і партнерів: Олега Дубину та голова Газпрому Алєксєй Міллер: «Настоящую дружбу не сломят ни годы, ни границы.» Хороший у нас може бути головний захисник державності, цілісності та суверенності...

     Читайте також: Зеленський показав свою команду. 20 прізвищ

    Джерело: блог Тараса Чорновола

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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