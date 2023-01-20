Пентагон оцінив вплив «вагнерівців» на війну в Україні

Регулярні сили «Вагнера» шукають вразливі місця українських військових

У Пентагоні наразі не бачать появи нових наступальних угруповань Росії. «Вагнерівці» також не вплинуть на хід війни. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповів речник Об’єднаного комітету начальників штабів США полковник Дейв Батлер.

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Батлер також сказав, що США продовжує пильно слідкувати за перебігом подій.

«Зараз ми не бачили спроможності російських військових на передовій. Російські війська розповсюдилися від Харкова до Херсона. Зараз особисто я не бачу, щоб насувався великий російський наступ. Але будемо й надалі спостерігати», – сказав Батлер.

«Ми бачили, як група «Вагнера» використовує в’язнів і призовників, відправляючи їх уперед. Те, що ми б назвали гарматним м’ясом, яке призначене на забій. Просто сотні людей були вбиті, оскільки їх відправили туди з дуже слабким захистом», - коментує Батлер.

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До того ж регулярні сили «Вагнера» приходять і шукають вразливі місця в українських лініях, але цього замало, щоб рухатися полем бою і довкола.

Нагадаємо, найманці ПВК «Вагнер», поранені під час боїв в Україні, проходять лікування у клініці «Мій медичний центр» у Санкт-Петербурзі.