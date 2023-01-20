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Пентагон оцінив вплив «вагнерівців» на війну в Україні

Ірина Глотова
glavcom.ua
Пентагон оцінив вплив «вагнерівців» на війну в Україні
«Вагнер» використовує в’язнів і призовників, відправляючи їх уперед

Регулярні сили «Вагнера» шукають вразливі місця українських військових

У Пентагоні наразі не бачать появи нових наступальних угруповань Росії. «Вагнерівці» також не вплинуть на хід війни. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповів речник Об’єднаного комітету начальників штабів США полковник Дейв Батлер.

Батлер також сказав, що США продовжує пильно слідкувати за перебігом подій. 

«Зараз ми не бачили спроможності російських військових на передовій. Російські війська розповсюдилися від Харкова до Херсона. Зараз особисто я не бачу, щоб насувався великий російський наступ. Але будемо й надалі спостерігати», – сказав Батлер.

«Ми бачили, як група «Вагнера» використовує в’язнів і призовників, відправляючи їх уперед. Те, що ми б назвали гарматним м’ясом, яке призначене на забій. Просто сотні людей були вбиті, оскільки їх відправили туди з дуже слабким захистом», - коментує Батлер.

До того ж регулярні сили «Вагнера» приходять і шукають вразливі місця в українських лініях, але цього замало, щоб  рухатися полем бою і довкола.

Нагадаємо, найманці ПВК «Вагнер», поранені під час боїв в Україні, проходять лікування у клініці «Мій медичний центр» у Санкт-Петербурзі. 

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Теги: Пентагон військові війна полковник наступ радіо

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