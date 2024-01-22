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Прем’єр Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Прем’єр Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України
Туск анонсував призначення Павела Коваля на посаду уповноваженого уряду Польщі з питань відновлення України
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України буде призначено депутата Сейму

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, під час візиту до Києва, повідомив про призначення уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України. Про це Туск розповів під час візиту до Києва, пише Onet.

За словами прем’єра, уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України буде призначено депутата Сейму Павела Коваля. Він очолює комітет у закордонних справах.

«До складу моєї делегації також входить пан Павел Коваль, якого уряд призначить уповноваженим з питань відбудови України. Ми хочемо брати дуже активну участь не лише в допомозі Україні у війні з Росією, а й у процесі відбудови», – сказав Туск.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який вперше відколи очолив уряд у грудні 2023 року, приїхав до України, вже зустрівся із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Зокрема, Польща приєдналася до декларації країн G7 про «гарантії безпеки» для України.

До слова, Польща виділила Україні новий оборонний пакет.

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Теги: Польща Україна війна

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