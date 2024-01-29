У Росії суд покарав пенсіонерку, яка поширювала дані про кількість загиблих росіян

72-річну пенсіонерку засудили за два репоста у «ВКонтакті»

Шахтинський суд Ростовської області призначив 72-річній Євгенії Майбороді п'ять із половиною років колонії за два репоста у «ВКонтакті». Про це повідомляє проєкт «Сетевые Свободы».

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Звинувачення вимагало 6 років позбавлення волі за ч. 2 ст. 207.3 та ч. 2 ст. 280 КК РФ за репост інформації про кількість загиблих російських військовослужбовців та відеоролик.

Жінка визнала провину, окрім мотиву політичної ненависті. Вона пояснила свої дії тим, що її брат у Дніпрі опинився під завалами будівлі після обстрілу.

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Нагадаємо, у російських регіонах влада відключила мобільний інтернет.

За словами одного із джерел, інтернет потрібно було відключити для «доналаштування обладнання силових відомств для антидронової та протиповітряної оборони».

Стало відомо, що у Росії розширюють контроль над населенням. Витрати на створення мережі відеоспостереження різко зросли після початку четвертого терміну президента Володимира Путіна

Після розширення мережі державних камер, кількість яких по всій країні перевищує півмільйона, до системи, яка дозволяє «вирахувати» людину по обличчю, починають підключати приватні.

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Також оголошено, що ЦВК зареєструвала Путіна кандидатом у президенти.

У разі перемоги Путін обійматиме посаду глави держави до 2030 року. Внесені 2020 року поправки до Конституції «обнулили» його попередні президентські терміни. Тим часом у Кремлі вже підготувалися до переобрання «основного кандидата». В адміністрації президента виходять із того, що явка на виборах має бути «70% плюс», а результат Путіна – «75% плюс».