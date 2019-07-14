Прийшов час протидіяти ворогу, всіма доступними методами і засобами, в тилу

Дмитро Ярош Народний депутат України

Дмитро Ярош

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коли, під час війни, ворог нас атакує, ми маємо контратакувати: як на передовій, так і в тилу

Про провокації

Коли у 90-х роках минулого століття націоналісти били комуністів - для всіх «великих і знаючих» вони були провокаторами...

Коли на Помаранчевому Майдані націоналісти нейтралізовували п’яних «біло-голубих» дебоширів, «керовники» цього мирного Майдану їх називали провокаторами...

Коли Янукович став президентом і націоналісти не визнали його влади - їм казали: «Ви що, з глузду з’їхали. Він же легітимно обраний. Ви - провокатори». Коли націоналісти захищали у 2013-му мирних студентів від озвірілого «Беркуту» дехто теж кричав, що вони провокатори. Коли націоналісти захопили КМДА, пішли на Банкову, і, врешті, запалили вогні «Вогняного Водохреща» їх теж називали провокаторами. Пам’ятаєте істеричні крики на сцені?.. Врешті, коли націоналісти проводили перші бої під Слов‘янськом і Маріуполем різні великорозумні, навіть доволі патріотичні, теж кричали про «провокацію». Ось і виходить, що всі героїчні сторінки новітньої історії України - суцільна «провокація». Тільки це неправда. Я не знаю хто вистрілив по ворожому телеканалу: чи це герої - невідомі патріоти, чи це якась спецоперація ворогів. Але я знаю точно: коли, під час війни, ворог нас атакує, ми маємо контратакувати: як на передовій, так і в тилу. Врешті, пора виводити суспільство із летаргічного сну, бо скоро проснемося знову в якійсь імперії. І тут величезний розрахунок на українську патріотичну і державницьку молодь. Саме за ними майбутнє! І ще раз скажу: прийшов час протидіяти ворогу, всіма доступними методами і засобами, в тилу. Хто має таку можливість - дійте. Бог вам у поміч! О, забув. Я би радив, все ж таки, голосувати за націоналістів, бо вони «Провокатори»...

Джерело: блог Дмитра Яроша

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