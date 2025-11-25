Головна Спорт Новини
Триразова чемпіонка Росії з шорт-треку погоріла на порушенні антидопінгових правил

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Спортсменку визнали винною у порушенні порядку надання інформації про своє місцезнаходження

Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) дискваліфікувало триразову чемпіонку Росії з шорт-треку Софію Абакшеву на два роки за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє «Главком».

Спортсменку визнали винною у порушенні порядку надання інформації про своє місцезнаходження.

Її дискваліфікація діє до 23 жовтня 2027 року.

24-річна Абакшева також двічі вигравала срібні медалі юніорських чемпіонатів світу у естафеті.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

