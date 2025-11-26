Головна Країна Події в Україні
ISW: Росія поширює хибний наратив про неминучу перемогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
ISW: Росія поширює хибний наратив про неминучу перемогу
Росія хоче вести переговори лише для того, щоб дозволити російським військам продовжувати просування
фото з відкритих джерел

В ISW зауважують, що неминуче захоплення залишків Донецької області не є гарантованим

Попри постійні темпи просування російських військ на фронті, це не свідчить про те, що Росія неминуче захопить решту Донецької області. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє «Главком».

Аналітики зазначають, що Кремль активно поширює хибний наратив про те, що перемога Росії неминуча, а отже, Україна та Захід повинні негайно погодитися на її вимоги.

В ISW вказують, що неминуче захоплення залишків Донецької області не є гарантованим, оскільки темпи просування російських сил залишаються вкрай обмеженими – навіть протягом останніх трьох місяців, коли вони досягали відносно швидших успіхів на полі бою.

Експерти продовжують оцінювати, що зусилля Росії із захоплення Донецької області стануть «багаторічною битвою», яка вимагатиме від неї значних втрат людських та матеріальних ресурсів.

Укладачі звіту вважають, що Кремль, імовірно, прагне продовжити переговори щодо припинення війни, щоб водночас дозволити російським військам продовжувати просування на полі бою. Ці досягнення Кремль планує використовувати для подальшої активізації інформаційних кампаній, аби переконати Захід та Україну в неминучості своєї військової перемоги та в необхідності капітулювати перед вимогами Москви.

Висновки ISW підкреслюють, що Кремль продовжує не демонструвати жодної готовності до компромісів для добросовісних мирних переговорів і не ставить умов, за яких погодився б на щось менше, ніж повна перемога в Україні.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія навряд чи погодиться на будь-який мирний план, який не містить повних вимог Кремля і фактичної капітуляції України. Натомість, Москва наполягає на продовженні повномасштабної війни.

Цю позицію підтверджують заяви прокремлівських воєнних блогерів. Зокрема, один із них зазначив, що ухвалення мирного плану обмежить можливості Росії щодо захоплення нових українських територій. Інший блогер підкреслив, що військові цілі РФ не обмежуються лише Донецькою та Луганською областями, а поширюються також на Запорізьку та Херсонську.

Як відомо, українська делегація завершила переговори в Женеві з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами. За підсумками цієї зустрічі, перелік необхідних кроків для припинення війни став більш працездатним. 

Зеленський повідомив, що після женевських перемовин кількість пунктів у проєкті документа зменшилася з 28, а також було враховано багато правильних позицій.

Теги: росія переговори ISW війна

