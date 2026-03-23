Лікарняні з 1 квітня 2026 року: що зміниться для працівників, лікарів і роботодавців

Система лікарняних в Україні переходить до більш жорсткої моделі контролю

З 1 квітня 2026 року в Україні набирають чинності оновлені правила оформлення, перевірки та контролю листків непрацездатності. Зміни передбачені законом №4683-ІХ, який вносить суттєві правки до системи соціального страхування, а саме до закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» №1105-XIV. Йдеться не про зміну розміру самих виплат, а про посилення фінансової відповідальності та цифровізацію процедур контролю, повідомляє «Главком».

Головні нововведення:

впровадження механізму фінансової відповідальності лікарів;

чітка регламентація використання паперових бланків;

розширення контрольних повноважень Пенсійного фонду України (ПФУ).

Для пересічних працівників базові умови отримання допомоги залишаються незмінними – трансформація стосується насамперед процесу верифікації страхових випадків.

Жорсткий контроль за обґрунтованістю

Нові норми спрямовані на боротьбу з фіктивними лікарняними. Держава запроваджує багаторівневу перевірку медичних висновків:

Екстериторіальний принцип: перевірку обґрунтованості видачі лікарняного може здійснювати фахівець з іншого регіону, що мінімізує корупційні ризики.

Автоматизований моніторинг: система аналізуватиме аномальну кількість лікарняних, виданих одним лікарем або в межах однієї установи.

Верифікація висновків: ПФУ отримує право детально перевіряти медичні записи, на підставі яких сформовано листок непрацездатності.

Паперові лікарняні: виняток, а не правило

Електронний лікарняний залишається основним документом. Проте з 1 квітня паперові листки офіційно визнаються підставою для виплат у чітко визначених випадках:

відсутність технічної можливості сформувати електронний медичний висновок (тривалий блекаут, збій у системі);

для сумісників (використовується засвідчена копія);

для ФОП та самозайнятих осіб (копію засвідчує медзаклад, що видав документ).

Фінансова відповідальність лікарів та закладів

Це найрадикальніша зміна закону. Якщо перевірка ПФУ встановила, що лікарняний видано без належних медичних підстав:

Пенсійний фонд має право вимагати повернення виплачених коштів. Медзаклад або лікар зобов’язані компенсувати суму виплаченої допомоги з власних коштів. У разі відмови кошти стягуються у судовому або примусовому порядку.

Що це означає для працівників та роботодавців?

Для працівників право на виплати та алгоритм нарахування (залежно від стажу) залишаються незмінними. Проте варто бути готовими до можливих затримок у виплатах, якщо система призначить додаткову перевірку медичного висновку.

Для роботодавців суттєвих нових обов’язків не вводять, але зростає ціна помилки. Необхідно ретельно перевіряти статус лікарняного в особистому кабінеті страхувальника на порталі ПФУ, особливо якщо йдеться про паперові документи або роботу за сумісництвом.

До слова, з 1 квітня ФОПів-охоронців автоматично буде переведено на загальну систему оподаткування.