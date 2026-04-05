Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ярослав Грубич розповів про випадок кричущої неповаги до ветерана
фото з відкритих джерел

Коли ветеран повертався з магазину додому, на протезі зламався куксоприймач. Після падіння він не міг підвестися

Ветерану війни, у якого пізно ввечері на вулиці зламався протез, у поліції відмовили у допомозі, заявивши, що це «не таксі». Як інформує «Главком», про цей випадок розповів на своїй сторінці у Facebook український оператор та режисер Ярослав Грубич, який втратив руку на війні.

За його словами, цей випадок стався у середині березня з військовослужбовцем, у якого ампутація руки, протез на нозі, а іншій руці лише два пальці. 

«Одна нога – єдина повністю ціла», – наголосив Ярослав ГрубичКоли ветеран повертався з магазину додому, на протезі зламався куксоприймач. Після падіння він не міг підвестися. Ніхто з перехожих допомоги не надав, до початку комендантської години залишалися лічені хвилини, що ускладнювало виклик таксі.

Зрештою чоловік звернувся за допомогою до поліції, але у відповідь почув: «Ми не таксі».

Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом фото 1

«Це не про таксі. Це про людяність. Це про те, що ветеран, який віддав частину себе за країну, не може розраховувати на елементарну допомогу в критичний момент», – прокоментував ситуацію Ярослав Грубич, який теж є військовим ветераном.

Він нагадав, що ми живемо у воєнний час, коли від поліції повинно бути більше чуйності.

«Поліція – це не лише про штрафи, протоколи і «ми не зобов’язані». Поліція – це в першу чергу про допомогу. Бо якщо не вони – то хто? Мені соромно за такі історії», – підсумував він.

Нагадаємо, столичні правоохоронці перевіряють інформацію щодо побиття ветерана у приміщенні районного територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП) у Шевченківському районі Києва.

Також Володимир Симанишин втратив обидві руки на фронті. Однак попри це ветеран малює картини та готує виставки своїх робіт для допомоги онкохворим дітям. 

