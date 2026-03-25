Чи анулюють стаж за неоцифровану трудову книжку: Пенсійний фонд дав роз'яснення

На сьогодні успішно оцифровано вже понад 10 млн трудових книжок українців

У Пенсійному фонді України назвали дедлайн та пояснили, чи будуть штрафи

В Україні добігає кінця перехідний етап переведення паперових трудових книжок в електронний формат. Офіційною датою завершення процесу визначено 10 червня 2026 року. Проте в Пенсійному фонді заспокоюють: санкцій за запізнення не буде, інформує «Главком».

Заступник голови правління Пенсійного фонду України з питань цифрового розвитку Олександр Малецький зазначив, що сам процес оцифрування триває вже п'ять років, і станом на сьогодні більшість українців уже мають електронні записи про свій стаж. Однак чимало громадян та роботодавців досі хвилюються через наближення фінальної дати.

У фонді заспокоюють, якщо певні періоди стажу не будуть перенесені до реєстру вчасно, людина зможе подати паперові документи безпосередньо під час звернення за призначенням пенсії. Усі недооформлені дані будуть внесені до системи із повним збереженням обліку років праці, тому хвилюватися через їхню втрату не варто.

Чи можливі санкції

Олександр Малецький наголосив, що законодавство не передбачає жодних штрафів або негативних наслідків для громадян чи підприємств, які не встигнуть подати скан-копії книжок до 10 червня.

Паперові трудові книжки

Заступник голови правління Пенсійного фонду України зауважив, що навіть після дедлайну паперова трудова книжка не втрачає своєї юридичної сили. Вона залишається основним документом, що підтверджує стаж, набутий до впровадження електронної системи.

Процес продовжиться

Можливість завантажити документи через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України залишиться відкритою і після червня 2026 року.

Разом з тим Пенсійний фонд рекомендує не зволікати з процесом для власного спокою. Завчасна перевірка записів дозволяє вчасно виправити розбіжності чи звернутися до архівів колишніх роботодавців, поки така можливість ще існує.

Як отримати електронну трудову книжку

За е-книжкою слід іти на сайт Пенсійного фонду України. Портал електронних послуг містить детальний інструктаж щодо того, як на ньому зареєструватися.

Зауважимо, на сьогодні успішно оцифровано вже понад 10 млн трудових книжок українців.

«Главком» писав, що 5 лютого 2021 року Верховна рада України ухвалила закон, який переводить облік трудової діяльності працівника в електронний формат. Українцям обіцяють забезпечити електронну трудову книжку, а паперову викинути на смітник історії. Від паперових трудових книжок відмовляться не відразу. Законопроєкт передбачає п'ятирічний перехідний період: тоді можна використовувати і паперову, і електронну трудову.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України є центри обробки даних, де проходить повне дублювання інформації. Відомості для нарахування пенсії при переході з паперового носія на електронний не втратяться.