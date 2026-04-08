Мріє вбити Путіна та щодня робить зарядку: 101-річний ветеран із Луцька назвав секрет довголіття

glavcom.ua
Ветеран Другої світової війни Олексій Ліхторович розкрив секрети свого довголіття
Син 101-річного ветерана розповів історію життя свого батька

У Луцьку свій 101 день народження відзначив ветеран Другої світової війни Олексій Ліхторович. Довгожитель попри свій поважний вік дотримується активного способу життя та слідкує за новинами у світі. Син довгожителя розповів, що допомагає його батьку підтримувати здоров’я в 101 рік. Про це пише «Главком» із посилання на Kp.ua.

101-річний Олексій Ліхторович тримає себе у формі завдяки щоденним тренуванням та чіткому режиму дня. Кожного дня він прокидається о 6:30 ранку та йде вигулювати собаку.

«Двічі на день вигулює собаку і, крім цього, ще ходить у місто, до перукарні, наприклад. Безпородна Дара – його улюблениця», – розповів 65-річний син довгожителя Юрій Олексійович.

Також довгожитель самостійно готує собі обіди та ходить до магазину за продуктами. Побутові справи виконує його син, проте відповідальність за оплату комунальних послуг та похід на пошту лежить на Олексію Ліхторовичу.

Крім цього, довгожитель зберігає світлий розум та продовжує цікавитися новинами світу та України. «Цікавиться новинами й обласними, і світовими. У нього навіть є улюблений блогер, який веде мовлення про світову політику. Але основні новини – про Україну», – зазначив Юрій Олексійович.

За словами сина 101-річного Олексія Ліхторовича, його батько не має певних секретів довголіття. Але дещо він усе ж таки пригадав, один із них це щоденні фізичні вправи. «Єдине, що можу відмітити, це його позитивний настрій до життя. І фізичні вправи протягом дня. За день по два рази робить вправи та гімнастику. Ще три роки тому він читав без окулярів. Єдине – погіршився слух. Але в нас це сімейна проблема», – зауважив він.

Як розповів син Олексія Ліхторовича, у їхній родині було чимало довгожителів. Він заявив, що всі сім братів та сестер його батька жили більше 90 років.

101-річний довгожитель дотримується активного способу життя
Юрій Олексійович розповів, як його батько відреагував на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами чоловіка, ветеран заявив про бажання «поквитатися із Путіним».

«Пам’ятаю, коли розпочалася повномасштабна війна, десь за місяць заходжу на кухню – сидить батько, – згадує Юрій Олексійович. – Каже: «Дай мені пістолет. Я хочу вбити Путіна». Як військовий і той, хто служив на війні, він розуміє, що це таке. У нього із самого початку все клекотіло всередині, лють виривалася назовні. Для нас усіх це був шок. Батько дуже із цього приводу переживає. Коли пів року тому сказав своїй рідній сестрі з Росії, їй 90 років, що Путіна треба повісити – зв’язок обірвався. І після цього вже ні сестра, ні батько не могли по телефону поговорити. Спецслужби Росії чітко спрацювали. Такі розмови там прослуховуються. Якби це були технічні неполадки, через день-два все відновилося б. Наразі спілкуються через месенджери», – поділився Юрій Олексійович.

Олексій Тихонович свого часу був військовим. Син ветерана припускає, що ще одним секретом довголіття його батька є військове загартування. «Пішов до армії він 1943 року із Сибіру, ​​де народився і де тоді залишалася вся родина, – зазначає Юрій Олексійович. Після закінчення військового училища в 1947 його направили до Прикарпатського округу. 1975 року з родиною переїхав до Луцька», – розповів чоловік.

Олексій Ліхторович втратив свого батька на фронті в 1943 році, а його мати потрапила під потяг. Після початку повномаштабного вторгнення у 2022 році помер старший син довгожителя. Тоді молодший син чоловіка з Києва переїхав до батька, щоб доглядати за ним. Наразі довгожитель має вісім онуків та правнуків. В Україні залишилися лише його онук та онучка.

Нагадаємо, Єфросинія Кунцевська із села Орлівка, що на Чернігівщині, відзначила своє 100-річчя. Жінка розповіла, що їй допомогло прожити ціле століття та про що вона шкодує у своєму житті. Довгожителька зізналася, що їй допомогло прожити 100 років та й досі підтримує її. Єфросинія Кунцевська стверджує, що треба радіти та веселитися, а не плакати.

Також повідомлялося, після смерті Марії Браньяс Морери, яка померла у серпні 2024 року, вчені дослідили її організм та ДНК, з'ясувавши унікальні факти про секрет її довголіття та старіння людини загалом.
Команда вчених дослідили організм Марії Браньяс та провели аналізи її генів, метаболічних показників, кишкового мікробіома та епігенетичних «годинників».

