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Європейські виробники пластику закривають свої потужності – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Європейські виробники пластику закривають свої потужності – Financial Times
Європейські виробники пластмаси закривають заводи через різке падіння виробництва
фото із відкритих джерел

У 2023 році виробництво пластику в Європі скоротилося на 8,3%

Європейські виробники пластику закривають заводи через різке скорочення виробництва. Про це пише The Financial Times.

Компанії намагаються конкурувати із надлишком дешевої сировини на світовому ринку.

За даними Plastics Europe, 2023 року виробництво пластику в Європі скоротилося на 8,3%. Це найбільше зниження з 2019 року.

Механічна переробка пластику, яка є найпоширенішим способом переробки в Європі, також скоротилася вперше з 2018 через падіння попиту.

Вірджинія Янссенс, керуючий директор Plastics Europe, зазначає: падіння виявилося значнішим, ніж очікувалося. Це посилює побоювання енергоємних галузей щодо «деіндустріалізації в Європі», що може призвести до більшої залежності від «менш стійкого імпорту».

Німеччина є найбільшим виробником пластмас на континенті. Однак падіння в Європі контрастує зі зростанням на 3,4% у світі, включаючи Китай та США, що нарощують виробництво пластмас.

Частка європейської пластикової промисловості на світовому ринку скоротилася з 28% у 2006 році до 12% минулого року.

Надлишок первинного пластику за межами Європи також знижує привабливість перероблених матеріалів.

Минулого місяця галузева організація Plastics Recyclers Europe заявила, що «тенденція до зниження на європейському ринку переробки пластмас викликає занепокоєння» і «примушує багато компаній з переробки закриватися».

Компанії, включаючи енергетичну компанію ExxonMobil та хімічну компанію Sabic, оголосили цього року про закриття нафтохімічних заводів у Європі. Хімічні компанії LyondellBasell, Versalis та Trinseo заявили про перегляд або закриття своїх об'єктів.

Роб Інгрем, генеральний директор компанії Ineos, що виробляє олефіни (вуглеводні, що використовуються як сировина для хімічної та полімерної продукції), а також полімери, заявив, що бюрократичний та нормативний тягар Європи є «раною, яка вона сама собі нанесла».

За його словами, без нових інвестицій у Європі виробники не зможуть фінансувати перехід до «зеленого виробництва».

Інгрем додав, що, хоча попит на нові види пластику в Європі зберігся, інвестиції в нові потужності натомість спрямовувалися до США та Азії.

«Ми закликаємо політиків надати термінову допомогу – чи то фіскальні, чи економічні заходи – щоб підвищити економічну привабливість інвестицій у виробництво пластику замкнутого циклу в Європі», – сказала Янссенс.

До слова, у Польщі найбільший хімічний концерн вироблятиме вибухівку. Польща налагодить виробництво нітроцелюлози та пороху, необхідних для великокаліберних боєприпасів. 

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Теги: економіка інвестиції Європа промисловість президент пластик

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