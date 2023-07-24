Повітряні сили пояснили, як ракети Atacms вплинуть на хід війни

Системи Atacms дозволили б Україні знищувати російські берегові ракетні комплекси та кораблі, що стоять у портах

Далекобійні ракетні системи Atacms дозволили б Україні знищувати російські берегові ракетні комплекси та кораблі, що стоять у портах. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону.

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Комплекс Atacms здатний знищувати перш за все наземні цілі, сказав речник Повітряних сил.

«Тобто, крім того, щоб його мати, треба мати дані розвідки, треба розуміти, де знаходяться ті системи (ворога – «Главком»), щоб знищувати їх ефективно», – зауважив Ігнат.

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На думку військового, така інформація є в Сил оборони, тому завдяки Atacms можливо було б знищувати берегові ракетні комплекси росіян та кораблі, що перебувають у портах.

Нагадаємо, російські загарбники у Луганській області намагаються скоротити переміщення населення до мінімуму, аби знайти тих, хто допомагає ЗСУ.

До слова, нічна атака безпілотників на Москву була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України. Крім того, неназвані джерела натякнули на те, що «всі пташки долетіли до Москви».