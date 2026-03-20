Чому молодь перестає відчувати щастя? Новий звіт показав тривожну тенденцію

Іванна Гончар
У звіті зафіксовано помітне падіння рівня щастя серед молоді до 25 років у США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії протягом останнього десятиліття
Новий звіт показав падіння добробуту молоді в західних країнах та вплив цифрового середовища

Інтенсивне використання соціальних мереж погіршує рівень щастя серед молоді, особливо у західних країнах. Про це йдеться у Всесвітньому звіті про щастя за 2026 рік, підготовленому за участі дослідників Оксфордського університету, передає «Главком».

У дослідженні зазначається, що найбільше це впливає на підлітків, зокрема дівчат. З’ясувалося, що ті, хто проводить у соцмережах понад п’ять годин на день, мають значно нижчий рівень задоволеності життям.

Водночас найвищий рівень добробуту демонструють молоді люди, які користуються соцмережами менше години на день.

«Зрозуміло, що нам слід якомога більше намагатися повернути «соціальний» елемент у соціальні мережі», – заявив професор Оксфордського університету Ян-Еммануель Де Неве.

На цьому тлі у звіті зафіксовано помітне падіння рівня щастя серед молоді до 25 років у США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії протягом останнього десятиліття.

Загалом у рейтингу 2026 року жодна з англомовних країн не увійшла до першої десятки. США посіли 23 місце, Канада – 25, а Велика Британія – 29.

Водночас Фінляндія вже дев’ятий рік поспіль залишається найщасливішою країною світу. До топ-10 також увійшли інші скандинавські держави – Ісландія, Данія, Швеція та Норвегія.

Дослідники пояснюють стабільно високі позиції цих країн поєднанням високого рівня життя, соціального захисту, тривалості життя та довіри в суспільстві.

Серед несподіванок рейтингу – Коста-Рика, яка піднялася на четверте місце. Це пов’язують із сильними сімейними та соціальними зв’язками.

Натомість найнижчі позиції традиційно займають країни, що перебувають у стані конфліктів. Афганістан знову визнано найнещаснішою країною світу.

Загалом рейтинг сформували на основі опитування близько 100 тис. людей у понад 140 країнах.

До слова, парадокс щастя – це явище, при якому прагнення стати більш щасливою людиною робить нас навпаки менш щасливими. Його вивчають вже понад десять років, але тільки нещодавно дослідники почали знаходити та розумітися на причинах виникнення цього взаємозв'язку.

