Чому війна на Близькому Сході може бути вигідною для України: президент Фінляндії назвав неочікувану причину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Чому війна на Близькому Сході може бути вигідною для України: президент Фінляндії назвав неочікувану причину
Іран та Росія зараз не можуть співпрацювати щодо ракет чи оборонної промисловості, каже Александр Стубб
фото з відкритих джерел

Александр Стубб вважає, що зміна глобальної уваги може створити можливості для дипломатії щодо України

Конфлікт на Близькому Сході може завадити Росії співпрацювати з Іраном у військовому плані. Потенційно це може бути вигідним для України. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю під час державного візиту до Індії, передає «Главком» із посиланням на Bloomberg.

«Іран та Росія зараз не можуть співпрацювати щодо ракет чи оборонної промисловості», – зауважив він.

Президент Фінляндії додав, що зміна глобальної уваги може створити можливості для дипломатії щодо України, створивши «простір для переговірників».

Водночас він вважає, що Росія, яка є великим виробником та експортером сирої нафти, теж отримає свою вигоду.

За словами Стубба, зростання цін на нафту «по суті, годуватиме російську військову машину».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову висловив невдоволення президентом України Володимиром Зеленським і заявив, що той нібито перешкоджає укладенню мирної угоди з Росією.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що словам російського лідера Володимира Путіна щодо можливого завершення війни не можна довіряти. За його словами, Росія вже неодноразово демонструвала, що її заяви не відповідають реальним діям.

