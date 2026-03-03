Венс заявив, що США хочуть змусити керівництво Ірану змінити мислення

Джей Ді Венс зазначив: «США хочуть переконатися, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї, і це вимагатиме фундаментальної зміни мислення з боку іранського режиму»

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкрив мотиви рішення Дональда Трампа щодо проведення масштабної військової операції проти Ірану. В інтерв'ю Fox News він зазначив, що президент прагне не просто тимчасового стримування ядерних амбіцій Тегерана, а повної гарантії того, що країна ніколи не отримає таку зброю. На думку Трампа, досягти цього можна лише через фундаментальну зміну мислення та підходів іранського керівництва. Про це повідомляє «Главком».

Венс нагадав, що хоча авіаудари минулого літа суттєво підірвали ядерну інфраструктуру Ірану, іранський режим продовжував балансувати на межі створення ядерного арсеналу. Помітивши ознаки слабкості опонента, Трамп вирішив діяти рішуче, вважаючи це критично важливим для національної безпеки Сполучених Штатів. Водночас віцепрезидент запевнив американську громадськість, що країна не планує втягуватися в чергову нескінченну війну за зразком конфліктів в Іраку чи Афганістані.

Політика Білого дому, за словами Венса, має чітку мету та конкретні терміни. Адміністрація не ставить за пріоритет питання про те, хто саме очолить Іран у майбутньому. Подальша доля правлячого режиму розглядається як побічний наслідок, тоді як головним завданням залишається повна ліквідація ядерної загрози. Трамп налаштований уникнути тривалих бойових дій без зрозумілого фіналу, зосередившись на максимальній ефективності ударів.

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа вважає, що цілей операції проти Ірану можна досягти без наземних сил, і зазначив, що найважчі удари ще попереду.

«Зараз ми не готові до наземних військ, але, очевидно, президент має такі варіанти. Він ніколи нічого не виключає», – сказав він журналістам.

Раніше Трамп дав зрозуміти, що не виключає введення американських сил на територію Ірану, операція проти якого наразі обмежується ударами з повітря.

«Як кожен президент каже, що чобіт на землі не буде» – цього я не кажу. Я кажу, що можливо, нам це не треба, або «якщо б нам це було потрібно», – сказав американський президент.