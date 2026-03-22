Стубб назвав головну загрозу для миру в Україні

Україна змушена спиратися на власну військову міць в умовах, коли Захід більше не діє як моноліт, вважає Стубб

Президент Фінляндії відверто визнав розкол у НАТО

Настрої європейських лідерів щодо глобальної безпеки та перспектив завершення війни в Україні стають дедалі прагматичнішими. Президент Фінляндії Александр Стубб, який ще нещодавно закликав до спокійного діалогу з новою американською адміністрацією, нині характеризує ситуацію ємною фразою: «Рятуйте те, що можете». Як інформує «Главком», еволюцію поглядів впливового фінського політика та його оцінку українських шансів на успіх аналізує The Telegraph.

Крах ілюзій щодо санкцій

Головною причиною песимізму Стубба стала зміна зовнішньополітичного курсу США, зокрема пом’якшення нафтових санкцій проти РФ. Рік тому фінський лідер очікував, що Вашингтон та Брюссель виступлять єдиним фронтом, запровадивши нищівні обмеження проти Москви у разі відмови від припинення вогню. Натомість зараз російські танкери вільно доправляють нафту, що, за оцінками експертів, приносить Кремлю додаткові 150 мільйонів доларів щодня.

Стубб відверто називає цей крок «дуже шкідливим для України», адже він напряму підживлює російську воєнну машину, рятуючи її від неминучого економічного краху. Політик констатує: Захід розколовся, Сполучені Штати діють самостійно, а Європа для Америки відійшла на третій план пріоритетів.

Три приводи для оптимізму України

Попри похмурі глобальні прогнози щодо трансатлантичної єдності, президент Фінляндії бачить суттєві позитивні зрушення безпосередньо для нашої держави. Він виокремлює три фактори, які роблять позицію Києва значно сильнішою, ніж рік тому:

Дипломатія : Україна активно залучена до мирних переговорів та рухається до узгодження безпекових гарантій від США.

: Україна активно залучена до мирних переговорів та рухається до узгодження безпекових гарантій від США. Ситуація на фронті : Сили оборони ефективно відтісняють ворога та повертають території.

: Сили оборони ефективно відтісняють ворога та повертають території. Виснаження армії РФ: Українські військові завдяки масованому використанню дронів завдають росіянам катастрофічних втрат (понад 90 тисяч ліквідованих окупантів за останні три місяці). Росія просто не встигає вербувати нових солдатів такими темпами.

Зрештою, надія Стубба на швидке примушення РФ до миру за допомогою США змінилася на розуміння того, що Україна змушена спиратися на власну військову міць в умовах, коли Захід більше не діє як моноліт.

Раніше президент Фінляндії Александер Стубб підтримав ідею стратегічного компромісу з адміністрацією Дональда Трампа, який міг би одночасно стабілізувати нафтовий ринок та зміцнити позиції Києва.