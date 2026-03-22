Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стубб назвав головну загрозу для миру в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Стубб назвав головну загрозу для миру в Україні
Україна змушена спиратися на власну військову міць в умовах, коли Захід більше не діє як моноліт, вважає Стубб
фото: Офіс президента

Президент Фінляндії відверто визнав розкол у НАТО

Настрої європейських лідерів щодо глобальної безпеки та перспектив завершення війни в Україні стають дедалі прагматичнішими. Президент Фінляндії Александр Стубб, який ще нещодавно закликав до спокійного діалогу з новою американською адміністрацією, нині характеризує ситуацію ємною фразою: «Рятуйте те, що можете». Як інформує «Главком», еволюцію поглядів впливового фінського політика та його оцінку українських шансів на успіх аналізує The Telegraph.

Крах ілюзій щодо санкцій

Головною причиною песимізму Стубба стала зміна зовнішньополітичного курсу США, зокрема пом’якшення нафтових санкцій проти РФ. Рік тому фінський лідер очікував, що Вашингтон та Брюссель виступлять єдиним фронтом, запровадивши нищівні обмеження проти Москви у разі відмови від припинення вогню. Натомість зараз російські танкери вільно доправляють нафту, що, за оцінками експертів, приносить Кремлю додаткові 150 мільйонів доларів щодня.

Стубб відверто називає цей крок «дуже шкідливим для України», адже він напряму підживлює російську воєнну машину, рятуючи її від неминучого економічного краху. Політик констатує: Захід розколовся, Сполучені Штати діють самостійно, а Європа для Америки відійшла на третій план пріоритетів.

Три приводи для оптимізму України

Попри похмурі глобальні прогнози щодо трансатлантичної єдності, президент Фінляндії бачить суттєві позитивні зрушення безпосередньо для нашої держави. Він виокремлює три фактори, які роблять позицію Києва значно сильнішою, ніж рік тому:

  • Дипломатія: Україна активно залучена до мирних переговорів та рухається до узгодження безпекових гарантій від США.
  • Ситуація на фронті: Сили оборони ефективно відтісняють ворога та повертають території.
  • Виснаження армії РФ: Українські військові завдяки масованому використанню дронів завдають росіянам катастрофічних втрат (понад 90 тисяч ліквідованих окупантів за останні три місяці). Росія просто не встигає вербувати нових солдатів такими темпами.

Зрештою, надія Стубба на швидке примушення РФ до миру за допомогою США змінилася на розуміння того, що Україна змушена спиратися на власну військову міць в умовах, коли Захід більше не діє як моноліт.

Раніше президент Фінляндії Александер Стубб підтримав ідею стратегічного компромісу з адміністрацією Дональда Трампа, який міг би одночасно стабілізувати нафтовий ринок та зміцнити позиції Києва.

Читайте також:

Теги: Фінляндія росія Європа політика військові Брюссель Україна президент обмеження Вашингтон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Банер з написом «Перемога буде за нами» висить на фасаді посольства Росії в Сеулі
Посольство РФ у Південній Кореї вивісило 15-метровий банер на підтримку війни
23 лютого, 01:27
Унаслідок вибуху один поліцейський загинув на місці
Вибух службового авто у Москві: усі подробиці події
24 лютого, 00:56
Марко Рубіо вважає, що російсько-українська війна не має військового вирішення
Рубіо заявив про «посилення тиску» на Росію
26 лютого, 09:54
Під час знімального процесу фільму Shark забезпечував повітряну зйомку та збір даних у форматі художнього кіно
Український безпілотник Shark став зіркою художнього фільму (відео)
25 лютого, 08:25
Сибіга: Режим в Тегерані мав усі можливості запобігти силовому сценарію і йому надавалися можливості для дипломатії та пошуку рішень
Україна підтримує народ Ірану, а не режим – Сибіга
28 лютого, 11:44
Буданов визнав, що Росія змогла суттєво вплинути на українське суспільство, руйнуючи критичну інфраструктуру
Буданов назвав головний успіх росіян узимку
28 лютого, 19:48
Буданов вірить, що мирні перемовини досягнуть успіху
Буданов розповів, як може закінчитися війна
28 лютого, 20:55
Було уражено інфраструктуру військового аеродрому «Майкоп», що в Республіці Адигея
Генштаб підтвердив ураження аеродрому «Майкоп» та заводу «Кремній Ел»
14 березня, 13:21
Речник МЗС України Георгій Тихий нагадав, що іранський режим безпосередньо сприяє російській агресії проти України
Україна відповіла на погрози Ірану
14 березня, 20:58

Події в Україні

Коло невирішених питань звузилося: Умєров та Віткофф зробили заяви після переговорів у США
Коло невирішених питань звузилося: Умєров та Віткофф зробили заяви після переговорів у США
Другий день переговорів у США: Зеленський розповів про важливі зрушення
Другий день переговорів у США: Зеленський розповів про важливі зрушення
Стубб назвав головну загрозу для миру в Україні
Стубб назвав головну загрозу для миру в Україні
Зеленський погодив низку нових операцій проти РФ
Зеленський погодив низку нових операцій проти РФ
Родина з Чернігівщини судиться з Януковичем, «Газпромом» і РФ через знищену ферму
Родина з Чернігівщини судиться з Януковичем, «Газпромом» і РФ через знищену ферму
Чи можуть у Росії закінчитися солдати? Експерти проаналізували втрати окупантів
Чи можуть у Росії закінчитися солдати? Експерти проаналізували втрати окупантів

Новини

Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Сьогодні, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Сьогодні, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
20 березня, 17:02

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua