Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кличко образився на Зеленського після засідання РНБО: названо причину

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Кличко образився на Зеленського після засідання РНБО: названо причину
Зеленський: «Складна ситуація в столиці, але всі повноваження у мера. Якщо вони захочуть, щоб держава їм допомагала, будемо допомагати їм максимально»
колаж: glavcom.ua

Кличко: «Сьогодні нам дали зрозуміти, що наразі Києву не допомагатимуть»

РНБО затвердила плани стійкості для всіх регіонів України, крім Києва, який не включили до загального бюджету державної допомоги та надали додатковий час на підготовку. Мер столиці Віталій Кличко заявив про політичний тиск та відсутність підтримки з боку уряду, тоді як президент Володимир Зеленський наголосив на неготовності міста до зими та персональній відповідальності мера за енергетичну безпеку, запропонувавши допомогу свого радника Олександра Кубракова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви президента Володимира Зеленського та мера столиці Віталія Кличка.

За словами міського голови, Київ вчасно подав свої пропозиції до Міністерства розвитку громад та територій. Над розробкою документа працювали не лише міські фахівці, а й провідні експерти енергетичної галузі. План потребує участі держави – як у фінансовому та законодавчому аспектах, так і в частині залучення урядових структур. 

«На жаль, сьогодні нам дали зрозуміти, що наразі Києву не допомагатимуть», – додав мер столиці.

Віталій Кличко також звернув увагу на вибірковість бюрократичних процедур, яку він пов’язує з політичним тиском на міську владу. Він зазначив, що плани стійкості інших міст подавалися за підписом голів військових адміністрацій. Водночас від Києва вимагалося, щоб документ підписав саме мер після обов’язкового ухвалення міською радою, хоча в столиці також діє військова адміністрація.

Наразі, за словами Кличка, міська влада опрацьовує альтернативні сценарії дій, шукаючи шляхи коригування вже сформованих планів, аби забезпечити життєдіяльність міста та реалізувати заходи безпеки власними силами та ресурсами столиці.

Зі свого боку президент України в розмові із журналістами наголосив, що відповідальність за підготовку до зими повністю лежить на керівниках міст і громад. Володимир Зеленський вважає, що мери повинні особисто підписуватися під конкретними планами та забезпечувати їхнє виконання завчасно.

Відповідаючи на запитання про наслідки для мера Києва, президент зазначив, що вони будуть «в межах чинного законодавства». Президент також навів як приклад Харків, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро та Київську область. За його словами, там уже демонструють ефективну координацію між обласною та міською владою у питаннях децентралізованої енергетики, тож столиці варто перейняти цей успішний досвід.

Зеленський під час брифінгу також повідомив про намір залучити свого радника з питань інфраструктури та взаємодії з громадами Олександра Кубракова до вирішення енергетичних проблем столиці. За словами глави держави, він прагне, щоб Кубраков сконцентрувався саме на підсиленні енергетичної стійкості Києва, проте ключові повноваження залишаються у міської влади.

«Складна ситуація в столиці. Я хочу, щоб Кубраков, якщо буде якась спільна робота зі столицею, принаймні я хотів, щоб він трішки допоміг, сконцентрувався саме на енергетиці столиці. Але всі повноваження у мера. Якщо вони захочуть, щоб держава їм допомагала, будемо допомагати їм максимально», – сказав він на брифінгу.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому розглянули підготовку регіонів до наступного осінньо-зимового періоду. За його словами, під час засідання затвердили плани стійкості для всіх українських областей та обласних центрів, окрім Києва. Глава держави повідомив, що Києву надали додатковий час для підготовки належних змістовних документів, оскільки на сьогодні місто виявилося не готовим до виконання завдань – так само як і під час поточної зими. Президент наголосив на необхідності вчасно підготуватися до наступного сезону та забезпечити виконання кожного визначеного завдання.

Теги: Віталій Кличко влада місто президент Володимир Зеленський конфлікт Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заявив європейським лідерам, що Україна технічно буде готова до вступу у Європейський Союз до 2027 року
2027 рік? Зеленський пояснив, чому Україну треба прийняти в ЄС поскоріше
7 лютого, 12:50
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 лютого, 09:19
Бригада екстреної медичної допомоги протягом двох годин проводила реанімаційні заходи, однак врятувати дитину не вдалося
Смерть дитини у кріслі стоматолога: лікарка столичної клініки постане перед судом
4 лютого, 15:57
Гришине вже стало тією зоною, де ведуться бойові дії, росяни просочуються туди
Покровськ фактично окуповано. Співзасновник DeepState пояснив, куди далі підуть росіяни
15 лютого, 20:15
Наступні 15 років зловмисник може провести за ґратами
Напад з ножем на киянку: поліція затримала мешканця Донеччини за підозрою у розбої
12 лютого, 15:41
Президент відзначив командирів, які забезпечують стратегічну стійкість напрямків
Зеленський відзначив командування ЗСУ
24 лютого, 13:44
Трамп під час розмови з Зеленським заявив, що прагне якнайшвидшого завершення російсько-української війни
Трамп розповів, за якої умови можливий саміт президентів США, України та Росії
26 лютого, 01:15
Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі
Пограбування ветерана на протезі у Києві: справу передано до суду
25 лютого, 12:00
Президент зробив заяву про СБУ
Зеленський доручив очистити СБУ від тих, «чий інтерес – не Україна»
25 лютого, 20:14

Новини

Кличко образився на Зеленського після засідання РНБО: названо причину
Кличко образився на Зеленського після засідання РНБО: названо причину
Київоблрада створила на Київщині дві ботанічні пам’ятки та ландшафтний заказник
Київоблрада створила на Київщині дві ботанічні пам’ятки та ландшафтний заказник
Громадянин РФ отримав 12 років тюрми за напад на захисника київського неба
Громадянин РФ отримав 12 років тюрми за напад на захисника київського неба
У Києві на бульварі Лесі Українки чоловік загинув після падіння з 23 поверху
У Києві на бульварі Лесі Українки чоловік загинув після падіння з 23 поверху
У київському метро пасажири влаштували бійку біля ескалатора (відео)
У київському метро пасажири влаштували бійку біля ескалатора (відео)
Командир взводу привласнив техніку, яка мала захищати небо Київщини: деталі від ДБР
Командир взводу привласнив техніку, яка мала захищати небо Київщини: деталі від ДБР

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua