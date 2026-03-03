Кличко образився на Зеленського після засідання РНБО: названо причину

Зеленський: «Складна ситуація в столиці, але всі повноваження у мера. Якщо вони захочуть, щоб держава їм допомагала, будемо допомагати їм максимально»

Кличко: «Сьогодні нам дали зрозуміти, що наразі Києву не допомагатимуть»

РНБО затвердила плани стійкості для всіх регіонів України, крім Києва, який не включили до загального бюджету державної допомоги та надали додатковий час на підготовку. Мер столиці Віталій Кличко заявив про політичний тиск та відсутність підтримки з боку уряду, тоді як президент Володимир Зеленський наголосив на неготовності міста до зими та персональній відповідальності мера за енергетичну безпеку, запропонувавши допомогу свого радника Олександра Кубракова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви президента Володимира Зеленського та мера столиці Віталія Кличка.

За словами міського голови, Київ вчасно подав свої пропозиції до Міністерства розвитку громад та територій. Над розробкою документа працювали не лише міські фахівці, а й провідні експерти енергетичної галузі. План потребує участі держави – як у фінансовому та законодавчому аспектах, так і в частині залучення урядових структур.

«На жаль, сьогодні нам дали зрозуміти, що наразі Києву не допомагатимуть», – додав мер столиці.

Віталій Кличко також звернув увагу на вибірковість бюрократичних процедур, яку він пов’язує з політичним тиском на міську владу. Він зазначив, що плани стійкості інших міст подавалися за підписом голів військових адміністрацій. Водночас від Києва вимагалося, щоб документ підписав саме мер після обов’язкового ухвалення міською радою, хоча в столиці також діє військова адміністрація.

Наразі, за словами Кличка, міська влада опрацьовує альтернативні сценарії дій, шукаючи шляхи коригування вже сформованих планів, аби забезпечити життєдіяльність міста та реалізувати заходи безпеки власними силами та ресурсами столиці.

Зі свого боку президент України в розмові із журналістами наголосив, що відповідальність за підготовку до зими повністю лежить на керівниках міст і громад. Володимир Зеленський вважає, що мери повинні особисто підписуватися під конкретними планами та забезпечувати їхнє виконання завчасно.

Відповідаючи на запитання про наслідки для мера Києва, президент зазначив, що вони будуть «в межах чинного законодавства». Президент також навів як приклад Харків, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро та Київську область. За його словами, там уже демонструють ефективну координацію між обласною та міською владою у питаннях децентралізованої енергетики, тож столиці варто перейняти цей успішний досвід.

Зеленський під час брифінгу також повідомив про намір залучити свого радника з питань інфраструктури та взаємодії з громадами Олександра Кубракова до вирішення енергетичних проблем столиці. За словами глави держави, він прагне, щоб Кубраков сконцентрувався саме на підсиленні енергетичної стійкості Києва, проте ключові повноваження залишаються у міської влади.

«Складна ситуація в столиці. Я хочу, щоб Кубраков, якщо буде якась спільна робота зі столицею, принаймні я хотів, щоб він трішки допоміг, сконцентрувався саме на енергетиці столиці. Але всі повноваження у мера. Якщо вони захочуть, щоб держава їм допомагала, будемо допомагати їм максимально», – сказав він на брифінгу.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому розглянули підготовку регіонів до наступного осінньо-зимового періоду. За його словами, під час засідання затвердили плани стійкості для всіх українських областей та обласних центрів, окрім Києва. Глава держави повідомив, що Києву надали додатковий час для підготовки належних змістовних документів, оскільки на сьогодні місто виявилося не готовим до виконання завдань – так само як і під час поточної зими. Президент наголосив на необхідності вчасно підготуватися до наступного сезону та забезпечити виконання кожного визначеного завдання.