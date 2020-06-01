У США українець на бензовозі «влетів» у натовп протестувальників (відео)



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У США затримали водія вантажівки, який в'їхав у натовп протестувальників

За кермом бензовоза виявився чоловік з українським ім'ям Богдан Вечірко

Водій багатотонного бензовоза в'їхав на великій швидкості в натовп протестувальників в Міннеаполісі. Про це повідомляє APnews з посиланням на телеканал KSTP.

Сотні демонстрантів почали розбігатися в різні боки, коли побачили, що бензовоз рухається в їхній бік. Після того, як вантажівка зупинилася, мітингувальники залізли на неї.

Today I witnessed pure evil. Thousands and thousands of protestors were PEACEFULLY marching the streets to demand #JusticeForGeorgeFloyd and a gas truck came barreling through the crowd. Pray to whoever you pray to for us all. #BlackLivesMatterMinneapolis #blacklivesmatter pic.twitter.com/M4mjHROxD0 — Zachary Donald (@ZachDPfeil) May 31, 2020

За кермом бензовоза виявився чоловік з українським ім'ям Богдан Вечірко. Його заарештували без права виходу під заставу. Він знаходиться у в'язниці округу Хеннепін в штаті Міннесота. При цьому зазначено, що перед арештом Вечірка доставили в лікарню, бо протестувальники побили його.

За деякими даними, чоловік сигналив протестувальникам, які йшли по трасі, що була закрита для руху авто.

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло. Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають. Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда. Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

За кілька останніх днів на фоні заворушень поліція в США затримала щонайменше 1 669 людей в 22 містах, причому майже третину з них – в Лос-Анджелесі.