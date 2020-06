У США українець на бензовозі «влетів» у натовп протестувальників (відео)

За кермом бензовоза виявився чоловік з українським ім'ям Богдан Вечірко

Водій багатотонного бензовоза в'їхав на великій швидкості в натовп протестувальників в Міннеаполісі. Про це повідомляє APnews з посиланням на телеканал KSTP.

Сотні демонстрантів почали розбігатися в різні боки, коли побачили, що бензовоз рухається в їхній бік. Після того, як вантажівка зупинилася, мітингувальники залізли на неї.

Today I witnessed pure evil. Thousands and thousands of protestors were PEACEFULLY marching the streets to demand #JusticeForGeorgeFloyd and a gas truck came barreling through the crowd. Pray to whoever you pray to for us all. #BlackLivesMatterMinneapolis #blacklivesmatter pic.twitter.com/M4mjHROxD0