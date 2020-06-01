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    «Чому якісь шмаркачі громлять наше місто?». Чемпіон UFC розкритикував протести в США

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    Джон Джонс не звик лізти за словом до кишені - «Чому якісь шмаркачі громлять наше місто?». Чемпіон UFC розкритикував протести в США
    Джон Джонс не звик лізти за словом до кишені

    «Чи пам'ятає вже хтось Джорджа Флойда?»

    Чемпіон UFC у напівважкій ваговій категорії Джон Джонс прокоментував протести в США, які спровокувала загибель афроамериканця Джорджа Флойда.

    Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі Флойд загинув в результаті жорстких дій поліцейських під час затримання. Після цього масові заворушення охопили понад 20 штатів США.

    За словами Джонса, необхідно не громити міста, а вести конструктивний діалог.

    «Чи пам'ятає вже хтось Джорджа Флойда? Чому якісь шмаркачі громлять наше місто? Я розумію, як всі розлючені. Але так питання не вирішуються. Ми зробимо ситуацію тільки гіршою», - написав Джонс в своєму Instagram.

    Як відомо, у десятках міст США проходять вуличні акції протесту, які почалися після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в ході арешту поліцейськими.

    Влада обіцяла, що буде розглядати зіткнення з поліцією або погрози на адресу правоохоронців як тероризм.

    США протест UFC Джон Джонс
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