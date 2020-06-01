«Чому якісь шмаркачі громлять наше місто?». Чемпіон UFC розкритикував протести в США



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Джон Джонс не звик лізти за словом до кишені

«Чи пам'ятає вже хтось Джорджа Флойда?»

Чемпіон UFC у напівважкій ваговій категорії Джон Джонс прокоментував протести в США, які спровокувала загибель афроамериканця Джорджа Флойда.

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі Флойд загинув в результаті жорстких дій поліцейських під час затримання. Після цього масові заворушення охопили понад 20 штатів США.

За словами Джонса, необхідно не громити міста, а вести конструктивний діалог.

«Чи пам'ятає вже хтось Джорджа Флойда? Чому якісь шмаркачі громлять наше місто? Я розумію, як всі розлючені. Але так питання не вирішуються. Ми зробимо ситуацію тільки гіршою», - написав Джонс в своєму Instagram.

Як відомо, у десятках міст США проходять вуличні акції протесту, які почалися після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в ході арешту поліцейськими.

Влада обіцяла, що буде розглядати зіткнення з поліцією або погрози на адресу правоохоронців як тероризм.