Дружини мобілізованих з «ЛНР» влаштували бунт, бо їхніх чоловіків кинули на призволяще

Мешканці Донбасу – дешевий витратний матеріал для Росії

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В Ровеньках (под контролем ЛНР) жены мобилизованных мужчин вышли на стихийный митинг к местному военкомату. Они рассказывают, что российские военные отступили и бросили их мужей (речь о Харьковской области) без прикрытия.

Требуют придать ситуацию огласке и пытаются добиться встречи с Пасечником.

Правда, им не сказали, что Пасечник – просто смоляное чучелко, которое ничего не решает и никак не может им помочь, даже если бы и хотел этого.

Решения принимаются в России.

И как я уже не раз писал – жители Донбасса для российских властей просто дешевый расходный материал, который никому не жалко.

Джерело: блог Дениса Казанського

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