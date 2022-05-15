Дружини мобілізованих з «ЛНР» влаштували бунт, бо їхніх чоловіків кинули на призволяще
Мешканці Донбасу – дешевий витратний матеріал для Росії
Мовою оригіналу
В Ровеньках (под контролем ЛНР) жены мобилизованных мужчин вышли на стихийный митинг к местному военкомату. Они рассказывают, что российские военные отступили и бросили их мужей (речь о Харьковской области) без прикрытия.
Требуют придать ситуацию огласке и пытаются добиться встречи с Пасечником.
Правда, им не сказали, что Пасечник – просто смоляное чучелко, которое ничего не решает и никак не может им помочь, даже если бы и хотел этого.
Решения принимаются в России.
И как я уже не раз писал – жители Донбасса для российских властей просто дешевый расходный материал, который никому не жалко.
Джерело: блог Дениса Казанського