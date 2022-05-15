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    Думки вголос

    Дружини мобілізованих з «ЛНР» влаштували бунт, бо їхніх чоловіків кинули на призволяще

    Жінки хотіли зустрітися з ватажком бойовиків&nbsp;&laquo;ЛНР&raquo; Пасічником - Дружини мобілізованих з «ЛНР» влаштували бунт, бо їхніх чоловіків кинули на призволяще
    Жінки хотіли зустрітися з ватажком бойовиків «ЛНР» Пасічником

    Мешканці Донбасу – дешевий витратний матеріал для Росії

    Мовою оригіналу

    В Ровеньках (под контролем ЛНР) жены мобилизованных мужчин вышли на стихийный митинг к местному военкомату. Они рассказывают, что российские военные отступили и бросили их мужей (речь о Харьковской области) без прикрытия.

    Требуют придать ситуацию огласке и пытаются добиться встречи с Пасечником.

    Правда, им не сказали, что Пасечник – просто смоляное чучелко, которое ничего не решает и никак не может им помочь, даже если бы и хотел этого.

    Решения принимаются в России.

    И как я уже не раз писал – жители Донбасса для российских властей просто дешевый расходный материал, который никому не жалко.

    Джерело: блог Дениса Казанського

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    Теги: росія окупанти Луганщина «ЛНР» війна Україна окупація #stoprussia
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    Дружини мобілізованих з «ЛНР» влаштували бунт, бо їхніх чоловіків кинули на призволяще