Байден розповів, чи надавав Китай зброю Росії

На думку президента США, уявлення про союз Пекіну та Москви значно перебільшені

Китай поки що не передавав зброю Росії. Про це заявив президент США Джо Байден, цитує CNN.

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Очільник Білого дому зазначив, що хоча американські офіційні особи нещодавно попереджали про ознаки того, що Китай може розглянути можливість збільшення військової підтримки Росії, цього ще не відбулося.

«Це не означає, що вони цього не зроблять, але поки що ні. І якщо щось подібне і станеться, то Захід згуртується ще більше», – запевнив він.

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Також Байден додав, що він не стривожений після зустрічі між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і російським диктатором Володимиром Путіним. На його думку, силу російсько-китайського альянсу перебільшують.

«Послухайте, я не сприймаю Китай легковажно. Я не сприймаю Росію легковажно. Але я гадаю, що ми значно перебільшуємо (їхній альянс – ред.)», – зауважив президент США.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України наразі не зафіксувало жодного факту постачання Китаєм зброї до РФ.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін та глава КНР Сі Цзіньпін зустрілися 21 березня.

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