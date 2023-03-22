Переговори провалилися? Китай не збільшить обсяги закупівлі російського газу
Під час візиту Сі Цзіньпіна до Москви диктатор Володимир Путін не досяг бажаних результатів у заключенні нових енергетичних угод з Китаєм
Глава КНР Сі Цзіньпін утримався від пропозиції щодо збільшення обсягів закупівель російського газу. Про це повідомляє Bloomberg.
Китайський лідер не дав ні «явної згоди», ні «натяку» на прогрес в питанні будівництва та експлуатації газопроводу «Сила Сибіру-2», який повинен зв'язати російські газові родовища з Синьцзян-уйгурським автономним районом на заході Китаю.
Як йдеться в матеріалі, уряд Сі занепокоєний диверсифікацією поставок енергоносіїв, що дозволяє Китаю «не повторювати європейських помилок в надмірній залежності від Росії».
«Якщо Росія не зробить надзвичайно вигідну пропозицію, Китай може чекати скільки завгодно. Додатковий газ з Росії не потрібен, особливо після економічного спаду, спровокованого карантином», – зазначив старший аналітик Energy Policy Research Foundation, Inc. Батт Одгерел.
План Сі Цзіньпіна, на думку політолога Дуншу Лю, полягає в тому, щоб знайти баланс: Китай хоче, щоб Росія вижила, але не хоче, щоб Китай вважали повністю підтримуючим Росію. Проблема полягає в тому, що якщо Росія опиниться в ще більш невигідному становищі й потребуватиме економічної та військової підтримки Китаю, щоб вижити, тоді Китаю доведеться зробити більший вибір. А уряд Сі намагається максимально цього вибору уникнути.
Нагадаємо, що 20 березня, Сі Цзіньпін прилетів до Путіна в Москву. Для очільника КНР це перший державний візит у РФ за чотири роки.
Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план». Лідер Китаю назвав Путіна своїм «дорогим другом», а також побажав російському диктатору перемогти на наступних президентських виборах.
До слова, США розкритикували заяви Сі Цзіньпіна щодо неупередженості Китаю.
Сі Цзіньпін вже покинув Москву.
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