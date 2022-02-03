«Мене ж там уб'ють!». Ексрегіонал Марков відмовився йти брати Київ
Марков, який входив до фракції Партії регіонів, звинувачував Затуліна в тому, що він... створив Партію регіонів
Мовою оригіналу
Эпичный с*ач в ток-шоу у Соловьева. Беглый нардеп Игорь Марков и депутат Госдумы РФ Константин Затулин выясняют, кто из них больше виноват в том, что Россия потеряла Украину.
Марков кричит, что надо брать Киев. Затулин предлагает ему самостоятельно принять в этом участие, на что Марков возмущенно вопит «Меня же там убьют!»
И кульминация. Марков, который в бытность депутатом входил во фракцию Партии регионов, обвиняет Затулина в том, что он… создал Партию регионов.
Давно так не ржал.
Джерело: блог Дениса Казанського