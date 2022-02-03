«Мене ж там уб'ють!». Ексрегіонал Марков відмовився йти брати Київ

Марков кричав, що треба брати Київ, але...

Марков, який входив до фракції Партії регіонів, звинувачував Затуліна в тому, що він... створив Партію регіонів