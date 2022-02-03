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    Думки вголос

    «Мене ж там уб'ють!». Ексрегіонал Марков відмовився йти брати Київ

    Марков кричав, що треба брати Київ, але... - «Мене ж там уб'ють!». Ексрегіонал Марков відмовився йти брати Київ
    Марков кричав, що треба брати Київ, але...

    Марков, який входив до фракції Партії регіонів, звинувачував Затуліна в тому, що він... створив Партію регіонів

    Мовою оригіналу

    Эпичный с*ач в ток-шоу у Соловьева. Беглый нардеп Игорь Марков и депутат Госдумы РФ Константин Затулин выясняют, кто из них больше виноват в том, что Россия потеряла Украину.

    Марков кричит, что надо брать Киев. Затулин предлагает ему самостоятельно принять в этом участие, на что Марков возмущенно вопит «Меня же там убьют!»

    И кульминация. Марков, который в бытность депутатом входил во фракцию Партии регионов, обвиняет Затулина в том, что он… создал Партию регионов.

    Давно так не ржал.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Партія регіонів пропаганда
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    «Мене ж там уб'ють!». Ексрегіонал Марков відмовився йти брати Київ