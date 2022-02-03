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    Макрон допустив візит до Москви для зустрічі з Путіним

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    Еммануель Макрон припускає можливість найближчим часом відвідати Москву, де зустрінеться з&nbsp;главою Кремля - Макрон допустив візит до Москви для зустрічі з Путіним
    Еммануель Макрон припускає можливість найближчим часом відвідати Москву, де зустрінеться з главою Кремля
    фото: Philippe Wojazer

    Пріоритетом для Макрона є «деескалація та пошук політичних рішень для виходу з кризи»

    Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що припускає можливість найближчим часом відвідати Москву, де з главою Кремля Володимиром Путіним він обговорить ситуацію поблизу кордонів України. Про це повідомляє NDTV.

    «У будь-якому випадку, я нічого не виключаю. Я продовжу обміни поглядами одночасно з президентом Путіним і президентом Зеленським, і залежно від результату найближчими годинами я зовсім не виключаю жодної ініціативи або поїздки. І найближчим часом я також розмовлятиму з президентом Байденом», – заявив Макрон.

    Він зазначив, що пріоритетом для нього «є деескалація та пошук політичних рішень для виходу з кризи».

    Президент Франції наголосив, що останнім часом став набагато частіше спілкуватися з владою Росії, України та США для пошуку дипломатичного вирішення проблеми.

    Нагадаємо, 2 лютого Еммануель Макрон і президент США Джо Байден провели телефонну розмову. Лідери країн обговорили ситуацію з нарощуванням російських військ на кордоні з Україною.

    Кілька днів тому Путін та Макрон вдруге за тиждень обговорили Україну. Також Макрон заявив про необхідність «відвертого та вимогливого» діалогу з Росією.

    До слова, Макрон пояснив, чому підтримує діалог із Путіним. Раніше Макрон підтримав залучення США до переговорів у «нормандському форматі».

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    Теги: Росія Путін Франція політика Еммануель Макрон президент
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    Макрон допустив візит до Москви для зустрічі з Путіним