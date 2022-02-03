Макрон допустив візит до Москви для зустрічі з Путіним

Пріоритетом для Макрона є «деескалація та пошук політичних рішень для виходу з кризи»

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що припускає можливість найближчим часом відвідати Москву, де з главою Кремля Володимиром Путіним він обговорить ситуацію поблизу кордонів України. Про це повідомляє NDTV.

«У будь-якому випадку, я нічого не виключаю. Я продовжу обміни поглядами одночасно з президентом Путіним і президентом Зеленським, і залежно від результату найближчими годинами я зовсім не виключаю жодної ініціативи або поїздки. І найближчим часом я також розмовлятиму з президентом Байденом», – заявив Макрон.

Він зазначив, що пріоритетом для нього «є деескалація та пошук політичних рішень для виходу з кризи».

Президент Франції наголосив, що останнім часом став набагато частіше спілкуватися з владою Росії, України та США для пошуку дипломатичного вирішення проблеми.

Нагадаємо, 2 лютого Еммануель Макрон і президент США Джо Байден провели телефонну розмову. Лідери країн обговорили ситуацію з нарощуванням російських військ на кордоні з Україною.

Кілька днів тому Путін та Макрон вдруге за тиждень обговорили Україну. Також Макрон заявив про необхідність «відвертого та вимогливого» діалогу з Росією.

До слова, Макрон пояснив, чому підтримує діалог із Путіним. Раніше Макрон підтримав залучення США до переговорів у «нормандському форматі».