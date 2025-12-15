СБУ вперше знищила підводний човен РФ дронами у Новоросійську

Унаслідок вибуху субмарина класу «Варшавянка» виведена з ладу, крилаті ракети «Калібр» на борту знищено

Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами успішно підірвала підводний човен РФ класу «Варшавянка» в порту Новоросійськ. Про це повідомила Служба безпеки України.

На борту субмарини перебували чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», а сам човен зазнав критичних пошкоджень і фактично виведений з ладу. Операція стала першою в історії застосування підводних дронів «Sub Sea Baby» для ураження ворожої субмарини.

«Служба безпеки України провела чергову унікальну спецоперацію та влаштувала морську «бавовну» у порту Новоросійська. Вперше в історії підводні дрони «Sub Sea Baby» підірвали російський підводний човен класу 636.3 «Варшавянка» (за класифікацією НАТО – Kilo)», – йдеться у повідомленні.

СБУ вразила підводний човен рф у Новоросійську



Вперше в історії підводні дрони «Sub Sea Baby» підірвали російський підводний човен класу 636.3 «Варшавянка» (за класифікацією НАТО — Kilo).

Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу.

«Вартість підводного човна класу «Варшавянка» становить близько 400 млн доларів США. З огляду на запроваджені міжнародні санкції будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до 500 млн доларів. Цей клас підводних човнів також відомий під назвою «Чорна діра» через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів», – додали у джерелі.

Субмарина перебувала в порту Новоросійськ через попередні успішні атаки надводних морських дронів «Sea Baby», які змусили російські кораблі та підводні човни залишити Севастопольську бухту в тимчасово окупованому Криму.



Нагадаємо, що далекобійні дрони Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ втретє за останній тиждень уразили нафтовидобувні платформи компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть», що працюють у Каспійському морі.