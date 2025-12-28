Головна Країна Події в Україні
Україна та РФ домовилися про локальне припинення вогню: де воно діятиме

Надія Карбунар
Очікується, що ремонтні роботи триватимуть декілька днів
фото з відкритих джерел

На Запорізький АЕС розпочався ремонт ліній електропередач

 

Україна та РФ домовилися про локальне припинення вогню на Запорізькій АЕС, щоб відремонтувати пошкоджені лінії електропередач. Наразі роботи з ремонту лінії електропередач вже виконуються. Як інформує «Главком», про це повідомляє МАГАТЕ.

Зазначається, що перемир’я було укладено за посередництва МАГАТЕ.

Очікується, що ремонтні роботи триватимуть декілька днів. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі подякував обом сторонам.

Раніше повідомлялося, що під час повітряної атаки російської терористичної армії по енергетичних об’єктах України було завдано удару по підстанціях двох українських АЕС.

Нагадаємо, Запорізька АЕС, яка до початку повномасштабного вторгнення Росії забезпечувала близько 20% усієї електроенергії України, а також дозволяла експортувати енергію до Європи, зараз окупована РФ і, за словами представників української влади, використовується як військова база. З території ЗАЕС росіяни завдають ударів по Нікополю на іншому березі Дніпра.

Нагадаємо, російський Ростехнадзор видав ліцензію на експлуатацію першого енергоблока тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції строком на 10 років.

За російськими нормативами, видача ліцензії означає підтвердження нібито «необхідного рівня ядерної безпеки» та можливість довгострокової експлуатації об’єкта у разі виведення його з режиму холодної зупинки й запуску на потужність.

У російських структурах заявили, що отримання ліцензії є частиною процесу інтеграції Запорізької АЕС у правове поле РФ. У 2026–2027 роках Росія планує видати ліцензії ще на п’ять енергоблоків – з другого по шостий.

Міністерство енергетики засудило видачу Російською Федерацією «ліцензії» на експлуатацію одного з енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

