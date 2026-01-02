Головна Країна Події в Україні
Стало відомо, скільки днів у 2025 році Україна прожила без атак РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Стало відомо, скільки днів у 2025 році Україна прожила без атак РФ
У 2025 році українці лише чотири рази могли видихнути без звуку сирен та загроз із неба
фото: ДСНС

Без ударів залишились лише два дні в квітні та ще два – у травні

У 2025 році українці лише чотири рази могли видихнути без звуку сирен та загроз із неба. За даними аналітичного проєкту UA War Infographics, 361 день Росія здійснювала атаки по території України, передає «Главком».

Згідно з підрахунками, щоденні обстріли тривали протягом майже всього року з використанням дронів-камікадзе типу «шахед», крилатих або балістичних ракет, а також комбінованих ударів. Без ударів залишились лише два дні в квітні та ще два – у травні.

Стало відомо, скільки днів у 2025 році Україна прожила без атак РФ фото 1

Як повідомлялось, за підсумками грудня російські терористичні війська окупували 445 квадратних кілометрів території України, що на 12% менше, ніж у листопаді. Одночасно на 9% зменшилася кількість штурмових дій, що, за оцінкою аналітиків, пов’язано з дедалі відчутнішими кадровими проблемами в армії РФ. 

Нагадаємо, у 2025 році бойові дії в Україні не призвели до кардинальних змін на фронті, однак супроводжувалися поступовим просуванням російських військ. Українські захисники продовжують утримувати ключові позиції та завдають противнику відчутних втрат. 

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося, що в 2025 році російські окупаційні війська взяли під контроль близько 4,7 тис. кв. км території України, що становить приблизно 0,78% від загальної площі держави. Це більше, ніж у 2024 році, коли, за оцінками проєкту DeepState, Україна втратила контроль над понад 3,6 тис. кв. км.

