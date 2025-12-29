Трамп заявив, що Путін хоче успіху України, але відмовляється від припинення вогню

Дональд Трамп зазначив, що за кілька тижнів буде відомо, чи спрацює мирний план

Президент США Дональда Трампа заявив, що російський диктатор Володимир Путін висловлює щиру зацікавленість у досягненні миру та успішному майбутньому України. Американський лідер зазначив, що Росія виявляє готовність долучитися до процесу відбудови української держави, пише «Главком».

Водночас, Трамп зауважив, що наразі Путін виступає проти припинення вогню. Російська сторона побоюється опинитися у вразливому становищі, якщо бойові дії доведеться розпочинати знову, і президент США заявив, що розуміє таку позицію.

🤔Путін не хоче припинення вогню. Якщо їм доведеться починати все спочатку, він не хоче бути у такому становищі, і я розумію цю позицію – Трамп pic.twitter.com/wFY6w077mk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 28, 2025

За оцінками Трампа, життєздатність запропонованого мирного плану з’ясується вже протягом найближчих тижнів. Він додав, що попри значний прогрес, залишається один невирішений пункт, який викликає суперечки. На розв’язання питань, що лишалися відкритими протягом 35 років, США виділили собі кілька днів.

❗️Путін хоче, щоб мир справді настав. Він був дуже щирим у своїх почуттях щодо успіху України. РФ готова допомогти у відновленні України, – Трамп pic.twitter.com/5lyOuQ195n — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 28, 2025

Раніше Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

Щодо механізму ухвалення майбутніх угод, Трамп наголосив, що остаточне рішення має бути за Україною – через схвалення у парламенті або на загальнонаціональному референдумі. Він додав, що відчуває прагнення населення до припинення бойових дій.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може швидко закінчитися, або триватиме довго, і мільйони людей загинуть.

Перш ніж двоє лідерів повернулися, щоб увійти до будівлі позаду них, Трамп сказав журналістам, що, на його думку, «швидке» завершення війни неминуче.

Нагадаємо, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни.