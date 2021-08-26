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    Думки вголос

    Росія «віддячила» дев'ятьма роками в'язниці регіоналу, який фінансував бойовиків «ДНР»

    Донецкький бізнесмен Павло Климець - Росія «віддячила» дев'ятьма роками в'язниці регіоналу, який фінансував бойовиків «ДНР»
    Донецкький бізнесмен Павло Климець

    Росіюшка подякувала бізнесмену Климцю за допомогу, як змогла

    Мовою оригіналу

    Экс-депутата от Партии регионов, донецкого бизнесмена Павла Климца (владелец донецкого водочного завода «Олимп») посадили в России на 9 лет строгого режима.

    Полевой командир боевиков ДНР Александр Ходаковский рассказывал, как еще в 2014-м «Олимп» финансировал его бандформирование «Восток» и выделял ему 50-90 тыс долларов.

    И вот Россиюшка отблагодарила Климца за эту помощь, как смогла.

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    Джерело: блог Дениса Казанського

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі ДНР
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    Росія «віддячила» дев'ятьма роками в'язниці регіоналу, який фінансував бойовиків «ДНР»