Росія «віддячила» дев'ятьма роками в'язниці регіоналу, який фінансував бойовиків «ДНР»
Росіюшка подякувала бізнесмену Климцю за допомогу, як змогла
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Экс-депутата от Партии регионов, донецкого бизнесмена Павла Климца (владелец донецкого водочного завода «Олимп») посадили в России на 9 лет строгого режима.
Полевой командир боевиков ДНР Александр Ходаковский рассказывал, как еще в 2014-м «Олимп» финансировал его бандформирование «Восток» и выделял ему 50-90 тыс долларов.
И вот Россиюшка отблагодарила Климца за эту помощь, как смогла.
Джерело: блог Дениса Казанського