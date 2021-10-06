Священик з окупованої Луганщини скаржиться, що йому часто доводиться відспівувати прихожан
У 2014 Авдюгін кликав своїх прихожан на «референдум» і закликав возз'єднуватися з Росією
Мовою оригіналу
Священник Александр Авдюгин, который работает в Ровеньках (под контролем ЛНР), пишет, что в нынешних реалиях ему приходится только отпевать своих прихожан.
Авдюгин – пламенный сторонник ЛДНР. В 2014 звал своих прихожан на «референдум» и призывал воссоединяться с Россией.
А теперь он «констатирует», что Луганщина превратилась в нищую вымирающую помойку. Констатирует с таким отстраненным видом, как будто сам не имеет к этому никакого отношения. И так у них всегда.
Преступники, разорившие Донбасс, лишившие его будущего, теперь делают круглые глаза и возмущённо вопрошают «Айайай, а кто это сделал?»
Джерело: блог Дениса Казанського