Священик з окупованої Луганщини скаржиться, що йому часто доводиться відспівувати прихожан

У 2014 Авдюгін кликав своїх прихожан на «референдум» і закликав возз'єднуватися з Росією

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Священник Александр Авдюгин, который работает в Ровеньках (под контролем ЛНР), пишет, что в нынешних реалиях ему приходится только отпевать своих прихожан.

Авдюгин – пламенный сторонник ЛДНР. В 2014 звал своих прихожан на «референдум» и призывал воссоединяться с Россией.

А теперь он «констатирует», что Луганщина превратилась в нищую вымирающую помойку. Констатирует с таким отстраненным видом, как будто сам не имеет к этому никакого отношения. И так у них всегда.

Преступники, разорившие Донбасс, лишившие его будущего, теперь делают круглые глаза и возмущённо вопрошают «Айайай, а кто это сделал?»

Джерело: блог Дениса Казанського

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