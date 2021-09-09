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    Думки вголос

    Як бреше та спотворює реальність російська пропаганда

    Одесит Ігор Іванов загинув під час подій 2 травня 2014 року від рук &laquo;мирних проросійських активістів&raquo; - Як бреше та спотворює реальність російська пропаганда
    Одесит Ігор Іванов загинув під час подій 2 травня 2014 року від рук «мирних проросійських активістів»

    Російські ЗМІ спотворили інформацію про меморіальну дошку патріоту України Ігорю Іванову

    Мовою оригіналу

    Наглядный пример того, как лжет и уродует реальность российская пропаганда.

    Недавно в Одессе облили зеленкой мемориальную доску десятнику Правого сектора, стороннику Украины Игорю Иванову, который погиб во время событий 2 мая 2014 от рук «мирных пророссийских активистов».

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    Як бреше та спотворює реальність російська пропаганда
    Як бреше та спотворює реальність російська пропаганда
    Як бреше та спотворює реальність російська пропаганда

    Государственные российские СМИ подают эту новость так, как будто мемориальная доска была установлена в честь пророссийского активиста, погибшего в Доме профсоюзов.

    Имени погибшего, разумеется, не называют, иначе рассыплется вся конструкция из лжи.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія ЗМІ пропаганда
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    Як бреше та спотворює реальність російська пропаганда