Як бреше та спотворює реальність російська пропаганда

Російські ЗМІ спотворили інформацію про меморіальну дошку патріоту України Ігорю Іванову

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Наглядный пример того, как лжет и уродует реальность российская пропаганда.

Недавно в Одессе облили зеленкой мемориальную доску десятнику Правого сектора, стороннику Украины Игорю Иванову, который погиб во время событий 2 мая 2014 от рук «мирных пророссийских активистов».

Государственные российские СМИ подают эту новость так, как будто мемориальная доска была установлена в честь пророссийского активиста, погибшего в Доме профсоюзов.

Имени погибшего, разумеется, не называют, иначе рассыплется вся конструкция из лжи.

Джерело: блог Дениса Казанського

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