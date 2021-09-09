Як бреше та спотворює реальність російська пропаганда
Російські ЗМІ спотворили інформацію про меморіальну дошку патріоту України Ігорю Іванову
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Наглядный пример того, как лжет и уродует реальность российская пропаганда.
Недавно в Одессе облили зеленкой мемориальную доску десятнику Правого сектора, стороннику Украины Игорю Иванову, который погиб во время событий 2 мая 2014 от рук «мирных пророссийских активистов».
Государственные российские СМИ подают эту новость так, как будто мемориальная доска была установлена в честь пророссийского активиста, погибшего в Доме профсоюзов.
Имени погибшего, разумеется, не называют, иначе рассыплется вся конструкция из лжи.
Джерело: блог Дениса Казанського