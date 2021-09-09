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    Путін зробив міністра, який звалився у прірву, Героєм Росії

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    Офіційна версія загибелі Євгена Зіничека відрізняється від тої, яку надають деякі ЗМІ - Путін зробив міністра, який звалився у прірву, Героєм Росії
    Офіційна версія загибелі Євгена Зіничека відрізняється від тої, яку надають деякі ЗМІ
    Фото: РИА Новости

    На честь Зіничева росіяни планують перейменувати вулицю в Москві

    Російський президент Володимир Путін посмертно присвоїв загиблому главі МНС РФ і своєму колишньому ад’ютанту Євгену Зіничеву звання Героя Росії за «героїзм, мужність і відвагу, проявлені при виконанні службового обов'язку».

    На сайті Кремля також повідомляється, що прощання з Зіничевим відбудеться завтра, 10 вересня, у Москві. А поховають російського міністра того ж дня у Санкт-Петербурзі.

    На честь Зіничева росіяни планують перейменувати вулицю в Москві.

    Нагадаємо, 8 вересня стало відомо, що глава МНС Росії загинув. У МНС РФ уточнили, що Зіничев загинув «при виконанні службового обов'язку, перебуваючи в Норильську на міжвідомчих навчаннях із захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини». З 2006 по 2015 рік Зіничев був особистим ад'ютантом Путіна

    Згодом російські пропагандисти розповіли, що з міністром із надзвичайних ситуацій РФ стався нещасний випадок. Головна редакторка RT Маргарита Симоньян заявила, що Зіничев розбився на камені чи скелі після того, як кинувся рятувати оператора.

    Також разом з главою МНС Росії загинув відомий кінорежисер.

    Однак згодом російські ЗМІ повідомили нові цікаві деталі загибелі міністра. Виявилось, що Зіничев загинув не в ході міжвідомчих навчань, як повідомляла влада, а на туристичному об'єкті. Джерело Readovka повідомило, що обставини трагедії відрізняються від офіційної версії. Саме загиблий оператор намагався врятувати міністра, який зірвався в прірву, а не навпаки, як переконували російські пропагандисти.

    Теги: Росія міністр Путін смерть звання героя рятувальники похорон
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    Путін зробив міністра, який звалився у прірву, Героєм Росії