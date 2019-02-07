  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Як регіоналка Бахтеєва допомагала медикаментами бойовикам ДНР

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Як регіоналка Бахтеєва допомагала медикаментами бойовикам ДНР

    Тетяна Бахтєєва поводилася з сепаратистами підкреслено по-дружньому, неформально, було добре видно, що вона для них своя

    Мовою оригіналу

    Война чебурашек из Радикальной партии против министра Ульяны Супрун напомнила любопытный эпизод из недавнего прошлого.

    Нардеп Игорь Мосийчук особо и не скрывает, что на Супрун наехали в интересах регионалки Бахтеевой, которая годами лоббировала интересы фармацевтической мафии, не гнушаясь даже поддержкой производителей трамадола. Когда в комментариях Мосийчука спросили, как так получилось, что РПЛ подружилась с Бахтеевой, тот прямо ответил, что Бахтеева — няша, потому что помогала правым медобеспечением.

    Читайте також

    И тут Мосийчук не соврал. Действительно помогала. Вот только депутат не уточнил, что помогала она не украинским правым, а пророссийским. Которые воевали за отделение Донбасса от Украины.

    Лапшу про патриотку-Бахтееву можна вешать на уши кому угодно, но не мне, так как память у меня хорошая, и я отлично помню Татьяну Бахтееву на баррикадах ДНР у захваченной Донецкой ОГА весной 2014-го. Тогда регионалы еще думали, что контролируют сепаратистов и приходили к ОГА поддержать «наших ребят».

    Татьяна Бахтеева вела себя с сепаратистами подчеркнуто по-дружески, неформально, было хорошо видно, что она для них своя. Разгуливала под руку со «спикером парламента ДНР» Маковичем, мило общалась с отморозками в масках.

    Наибольший интерес представляет запись ее выступления на баррикадах сепаратистов в апреле 2014-го. Бахтеева публично заявляет, что уже два дня работает с неким Юрием Юрьевичем по вопросам обеспечения «активистов» медикаментами.

    Юрий Юрьевич, который стоит рядом с ней — это «герой Новороссии» Юрий Евич, который с первых дней событий весны 2014 присоединился к сепаратистам и создал так называемый «Первый добровольческий медицинский отряд». Это формирование занималось сначала сбором и отправкой медикаментов для «ополчения», а затем отдельные его члены, включая Евича, принимали участие и в реальных боевых действиях. В сети Евич достаточно известен, материалов о нем в гугле много, так что не буду тут подробно описывать его боевой путь.

    По поводу Бахтеевой, как и по поводу ее патрона, у меня давно нет никаких вопросов. Я уже понял, что никакой ответственности она, как и другие высокопоставленные пособники боевиков, не понесет, и потому не сотрясаю воздух понапрасну. Но если раньше Бахтееву просто игнорировали, то теперь участнице сепаратистских митингов начинают потихоньку изобретать героическую биографию, и это уже слишком. Я конечно понимаю, что нет таких глубин, которые были бы глубже глотки нардепа Мосийчука, но хотя бы не нужно оправдывать свои коммерческие отношения с Бахтеевой высокими идеалами.

    Нет ни одного факта, который бы свидетельствовал о помощи Бахтеевой медикаментами украинским правым. Зато есть ее собственное признание в помощи «Первому добровольческому медицинскому отряду» Юрия Евича, сделанное на баррикадах ДНР. С момента этого признания прошло почти пять лет. И вот сегодня человек, снабжавший медикаментами убийц украинских солдат, с помощью своих ручных обезьянок добивается отставки украинского министра, поламавшего ее старые схемы. Что сказать… Символично.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    бойовики на Донбасі ДНР Ігор Мосійчук сепаратизм Радикальна партія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    Богдан Яременко
    Богдан Яременко

    Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ