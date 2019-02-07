Як регіоналка Бахтеєва допомагала медикаментами бойовикам ДНР

Тетяна Бахтєєва поводилася з сепаратистами підкреслено по-дружньому, неформально, було добре видно, що вона для них своя

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Война чебурашек из Радикальной партии против министра Ульяны Супрун напомнила любопытный эпизод из недавнего прошлого.

Нардеп Игорь Мосийчук особо и не скрывает, что на Супрун наехали в интересах регионалки Бахтеевой, которая годами лоббировала интересы фармацевтической мафии, не гнушаясь даже поддержкой производителей трамадола. Когда в комментариях Мосийчука спросили, как так получилось, что РПЛ подружилась с Бахтеевой, тот прямо ответил, что Бахтеева — няша, потому что помогала правым медобеспечением.

И тут Мосийчук не соврал. Действительно помогала. Вот только депутат не уточнил, что помогала она не украинским правым, а пророссийским. Которые воевали за отделение Донбасса от Украины.

Лапшу про патриотку-Бахтееву можна вешать на уши кому угодно, но не мне, так как память у меня хорошая, и я отлично помню Татьяну Бахтееву на баррикадах ДНР у захваченной Донецкой ОГА весной 2014-го. Тогда регионалы еще думали, что контролируют сепаратистов и приходили к ОГА поддержать «наших ребят».

Татьяна Бахтеева вела себя с сепаратистами подчеркнуто по-дружески, неформально, было хорошо видно, что она для них своя. Разгуливала под руку со «спикером парламента ДНР» Маковичем, мило общалась с отморозками в масках.

Наибольший интерес представляет запись ее выступления на баррикадах сепаратистов в апреле 2014-го. Бахтеева публично заявляет, что уже два дня работает с неким Юрием Юрьевичем по вопросам обеспечения «активистов» медикаментами.

Юрий Юрьевич, который стоит рядом с ней — это «герой Новороссии» Юрий Евич, который с первых дней событий весны 2014 присоединился к сепаратистам и создал так называемый «Первый добровольческий медицинский отряд». Это формирование занималось сначала сбором и отправкой медикаментов для «ополчения», а затем отдельные его члены, включая Евича, принимали участие и в реальных боевых действиях. В сети Евич достаточно известен, материалов о нем в гугле много, так что не буду тут подробно описывать его боевой путь.

По поводу Бахтеевой, как и по поводу ее патрона, у меня давно нет никаких вопросов. Я уже понял, что никакой ответственности она, как и другие высокопоставленные пособники боевиков, не понесет, и потому не сотрясаю воздух понапрасну. Но если раньше Бахтееву просто игнорировали, то теперь участнице сепаратистских митингов начинают потихоньку изобретать героическую биографию, и это уже слишком. Я конечно понимаю, что нет таких глубин, которые были бы глубже глотки нардепа Мосийчука, но хотя бы не нужно оправдывать свои коммерческие отношения с Бахтеевой высокими идеалами.

Нет ни одного факта, который бы свидетельствовал о помощи Бахтеевой медикаментами украинским правым. Зато есть ее собственное признание в помощи «Первому добровольческому медицинскому отряду» Юрия Евича, сделанное на баррикадах ДНР. С момента этого признания прошло почти пять лет. И вот сегодня человек, снабжавший медикаментами убийц украинских солдат, с помощью своих ручных обезьянок добивается отставки украинского министра, поламавшего ее старые схемы. Что сказать… Символично.

Джерело: блог Дениса Казанського

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